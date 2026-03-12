Louzán, satisfecho por evacuar a los españoles de Oriente Medio: "Esto es lo que la RFEF también debe hacer"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, subrayó que el retorno seguro de los deportistas y sus familias desde una región en conflicto requirió una compleja logística que incluyó desplazamientos por autobuses y vehículos particulares para cruzar fronteras antes de abordar un vuelo fletado. Tal como reportó la prensa y recogió la RFEF, Louzán explicó que, pese a las dificultades y el entorno de incertidumbre, la operación logró terminar exitosamente y permitió que los afectados llegaran este miércoles al aeropuerto de Madrid.

Según detalló el propio presidente de la RFEF, la decisión de activar el operativo se tomó tras recibir el aviso del responsable de entrenadores, Iván Cancela, quien advirtió que la situación para los españoles en Oriente Medio se volvía cada vez más delicada. Louzán indicó, según consignó la prensa española, que el dispositivo de evacuación se organizó en un corto periodo de tiempo y se ejecutó con dedicación continua durante seis días, movilizando a los equipos de la Federación al completo: “Hemos estado trabajando durante 24 horas para traer a todos los que pudiéramos”.

El medio recogió que Louzán aprovechó para agradecer públicamente el apoyo recibido desde el Comité de Entrenadores y la implicación directa de su presidente, Iván Cancela, lo que juzgó determinante para el éxito de esta misión. Destacó que la vida de las personas constituyó el factor decisivo detrás de las acciones y afirmó: “Estamos hablando de personas y esto va de personas. La vida es un factor fundamental y nos alegramos de que estén aquí”.

La colaboración institucional resultó otro de los elementos clave en el dispositivo. La RFEF agradeció de manera expresa a las embajadas de España en los países de la región, que facilitaron que los deportistas y sus familias alcanzaran Riad inicialmente, antes de tomar el trayecto hacia Egipto y, desde allí, volar finalmente a España. Según publicó el medio, Louzán declaró: “Es una enorme satisfacción. Estas son las acciones que un ente como la federación debe hacer por ellos cuando se está viviendo una situación como la actual”.

Además, el presidente de la RFEF apuntó que el fútbol español tiene la responsabilidad de retribuir a la sociedad por el respaldo recibido a lo largo de los años y añadió: “Seguiremos, dado como está la situación, que esperemos que termine cuanto antes”. Aun así, reconoció que la operación de retorno presentó complicaciones inesperadas al tener que emplear recursos terrestres antes de embarcar hacia España, situación agravada por el contexto de una región marcada por disturbios y restricciones de movilidad.

La gestión institucional de la crisis también tuvo otro capítulo significativo cuando Louzán confirmó su comunicación con Julen Lopetegui, seleccionador español al frente del combinado nacional de Qatar, quien permanece en Doha. Según publicó el medio, el entrenador agradeció a la Federación Española que su familia hubiera sido repatriada en un vuelo organizado en coordinación con la Embajada catarí y el Ministerio de Asuntos Exteriores. El presidente de la RFEF transmitió las palabras de apoyo al técnico y deseó seguridad tanto para él como para los ciudadanos españoles que aún no han podido retornar.

El operativo implicó la coordinación de diferentes organismos y recursos, desde el personal federativo movilizado durante jornadas completas hasta la intervención diplomática de las representaciones españolas y cataríes. La acción, según la información aportada por medios españoles y la propia Federación, se planteó como una respuesta a una emergencia humanitaria que demandó acción rápida y cooperación institucional.

La comunidad futbolística española experimentó un ambiente de alivio por la noticia, que marcó el retorno seguro de quienes se habían visto afectados por la crisis. El propio Louzán manifestó la intención de que el ejemplo sirva para recordar el compromiso de las instituciones deportivas más allá del ámbito estrictamente competitivo. “Esto es lo que la RFEF también debe hacer”, recalcó según reportó la prensa, situando las acciones humanitarias al mismo nivel de importancia que las funciones tradicionales de gestión y promoción del fútbol en España.

La evacuación de los deportistas y sus familiares involucrados en la crisis en Oriente Medio se consolidó así como una operación de alto impacto para la RFEF, al movilizar recursos y colaboración internacional, además de ofrecer un modelo de respuesta inmediata ante emergencias que afecten a miembros del sector deportivo español en el extranjero, concluyeron fuentes consultadas por la prensa.