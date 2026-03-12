Agencias

La India habilita rutas terrestres hacia el Cáucaso para evacuar a sus ciudadanos de Irán

Guardar

Nueva Delhi, 12 mar (EFE).– El Gobierno de la India ha habilitado corredores terrestres hacia Azerbaiyán y Armenia para evacuar a sus ciudadanos atrapados en Irán, una medida de emergencia ante el cierre de rutas aéreas y la escalada bélica en Oriente Medio.

"Estamos asistiendo a los ciudadanos indios que desean viajar a Azerbaiyán y Armenia para, desde allí, tomar vuelos comerciales de regreso a casa", precisó este jueves en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

De los aproximadamente 9.000 ciudadanos indios que residían en territorio iraní al inicio de la crisis, una gran parte ya ha logrado abandonar el país siguiendo las alertas consulares previas.

Para aquellos que aún permanecen atrapados en zonas de riesgo, las autoridades diplomáticas han ejecutado traslados internos hacia ciudades iraníes alejadas de los bombardeos, a la espera de concretar su salida transfronteriza definitiva.

Jaiswal confirmó que el ministro de Exteriores indio ha mantenido tres conversaciones recientes con su homólogo iraní enfocadas en "la seguridad de la navegación y la seguridad energética", dos líneas de suministro vitales para la India.

Según los datos aportados por el ministerio, la comunidad residente en Irán abarca perfiles muy dispares, desde estudiantes de medicina y peregrinos religiosos hasta marineros, empresarios y profesionales cualificados.

Ante la dispersión de este colectivo, la misión diplomática en Teherán se vio obligada a emitir sucesivas alertas de seguridad desde el 14 de enero y el 23 de febrero, instando a una salida escalonada que ahora, ante el deterioro de la situación, ha tenido que transformarse en una evacuación por vía terrestre.

El ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, aseguró esta semana ante el Parlamento que el Gobierno ha facilitado ya el regreso a la India de casi 67.000 ciudadanos desde distintos países de Asia Occidental desde el inicio de la crisis. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La editorial Babidi-Bú apuesta por el talento colombiano para crecer internacionalmente

Infobae

Santander y BBVA destacan la fortaleza de la economía española ante la incertidumbre geopolítica

Ignacio Juliá y Peio Belausteguigoitia, líderes de las principales entidades financieras, señalaron que el país mantiene indicadores positivos, mientras destacan la resistencia del sector bancario y subrayan la importancia del crecimiento sobre el bienestar social y el desarrollo económico

Santander y BBVA destacan la

Sacyr gana la reconstrucción de un hospital de Chile que se incendió en 2021, por 95,2 millones de euros

La constructora española ha sido seleccionada para rehabilitar áreas esenciales de un importante centro sanitario público en Santiago afectado por un siniestro, con el objetivo de restablecer servicios clave y garantizar la atención a pacientes de alta complejidad

Sacyr gana la reconstrucción de

Irán asegura que ha incapacitado al portaaviones 'Abraham Lincoln' mientras EEUU responde que sigue operativo

Irán asegura que ha incapacitado

La Policía Nacional detiene en Melilla a un hombre que captaba mujeres jóvenes para el yihadismo

La Policía Nacional detiene en