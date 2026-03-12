Agencias

La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas

Guardar

La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos (Badajoz) corresponden a la desaparecida Francisca Cadenas.

Así, se ha corroborado que los restos óseos encontrados son humanos y, tal y como se esperaba, según las hipótesis manejadas por el equipo de investigación, se ha confirmado mediante análisis biológicos que pertenecen a Cadenas, que desapareció en 2017.

La investigación, desarrollada por Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz, es dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

China expresa su oposición a medidas arancelarias unilaterales en su relación con EEUU

China expresa su oposición a

Intervienen a un pasajero en el aeropuerto de A Coruña 80 pastillas de viagra, 200 puros y más de 20 cartones de tabaco

Intervienen a un pasajero en

UNICEF denuncia más de 1.100 niños muertos o heridos por la guerra y alerta de una situación "catastrófica"

UNICEF denuncia más de 1.100

Rusia frustra un supuesto plan de la Inteligencia de Ucrania para atacar a un alto cargo militar ruso en Crimea

Rusia frustra un supuesto plan

Irán reivindica un ataque contra un "buque estadounidense" en el norte del golfo Pérsico

Irán reivindica un ataque contra