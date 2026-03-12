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Kast dice en su primer discurso que Chile está "en peores condiciones de lo que pensaba"

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Santiago de Chile, 11 mar (EFE).- El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, dijo este miércoles que recibió un país "en peores condiciones de lo que podía imaginar" y con "las finanzas públicas debilitadas" en su primer discurso como mandatario ante la ciudadanía y desde el balcón del Palacio de la Moneda (sede de gobierno).

"Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado", dijo Kast. EFE

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EFE

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