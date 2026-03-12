Italia anuncia la retirada de su personal en una base en el norte de Irak

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, comunicó que el gobierno está decidido a adoptar todas las acciones requeridas para resguardar la seguridad de sus soldados y empleados civiles desplegados en el norte de Irak. Tajani detalló que se llevan adelante medidas tras un ataque sobre la base militar italiana en la ciudad de Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí. Según informó 'La Repubblica', las autoridades italianas han comenzado el proceso de evacuación del contingente tras ese incidente atribuido a Irán.

El funcionario, durante un turno de preguntas en el Senado, explicó que ya 102 soldados italianos habían sido evacuados la semana pasada y quedan 101 efectivos aún presentes en la base de Erbil. Tajani expresó: "Estamos organizando su regreso". El medio 'La Repubblica' consignó que Tajani mantuvo durante la jornada comunicación directa con el ministro de Defensa, Guido Crosetto, quien le actualizó sobre la situación del despliegue italiano y la planificación de la retirada de los militares restantes.

En sus declaraciones, Tajani afirmó que se ha abierto una investigación cuyo objetivo es esclarecer cómo se llevó a cabo el ataque y establecer la autoría del mismo. Al referirse a los hechos, el ministro expresó en redes sociales que "seguir garantizando la seguridad de nuestros militares y conciudadanos es nuestra máxima prioridad". Tajani también mantuvo un diálogo telefónico con Nechirvan Barzani, presidente de la región del Kurdistán iraquí, a quien agradeció por el apoyo facilitado a los diplomáticos italianos y la colaboración en el proceso de retorno de parte del personal.

El medio 'La Repubblica' dio cuenta de que Tajani condenó el ataque sobre Erbil, y reiteró el respaldo de Italia ante lo que calificó como bombardeos inaceptables tanto en esa región como en otros territorios de Irak. El titular de Exteriores destacó la colaboración brindada por las autoridades kurdas, quienes apoyaron las tareas de protección del Consulado italiano y agilizaron la salida de efectivos.

Diversas zonas de Irak han sido objetivo de misiles y drones lanzados por Irán y por milicias iraquíes alineadas con Teherán. Según publicó 'La Repubblica', estos ataques se han producido en el contexto de una respuesta a la ofensiva impulsada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní. La citada operación tuvo lugar en momentos en que se desarrollaban negociaciones entre Washington y Teherán para intentar sellar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Los ataques sobre posiciones vinculadas a la coalición internacional y a instalaciones militares en el norte de Irak han generado preocupación entre los gobiernos con presencia en la zona. En este escenario, Italia ha trabajado en la reubicación y protección de sus tropas y personal, coordinando acciones con autoridades tanto locales como internacionales. La seguridad de las misiones diplomáticas y militares sigue conformando uno de los principales ejes de la política exterior italiana en la región.

'La Repubblica' reportó que la situación en Irak dificultó el despliegue habitual de fuerzas extranjeras después de la serie de bombardeos y represalias, lo que impulsó a gobiernos europeos a revaluar la permanencia de sus efectivos ante el riesgo para su integridad. Las autoridades italianas, enfatizó el medio, mantienen la investigación en curso para identificar a los responsables directos de la acción armada ocurrida en Erbil y evitar nuevos episodios similares en el futuro.