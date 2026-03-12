Israel asegura que ha alcanzado 70 objetivos en sus ataques a la zona de Beirut

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El Ejército israelí aseguró este jueves que ha alcanzado 70 objetivos en la zona de Beirut, capital del Líbano, incluyendo oficinas del grupo chií Hizbulá y cuarteles de la Guardia Revolucionaria iraní.

En un comunicado, indica que ha usado hasta el momento 200 municiones para atacar la capital libanesa, y que continúa realizando "extensas oleadas de ataques desde el aire y el mar" en la zona.

Entre los objetivos alcanzados, afirma el Ejército israelí, hay instalaciones de almacenamiento de armas, así como "el cuartel general central y el cuartel general de la Fuerza Aérea" de la Guardia Revolucionaria iraní.

Israel sigue además con sus operaciones terrestres en el sur del Líbano, que ordenó evacuar al igual que los suburbios del sur de Beirut, y este jueves informa de que sus tropas operan en varios puntos del Monte Dov.

"Como parte de sus operaciones, las tropas localizaron posiciones de defensa, lanzacohetes e instalaciones de almacenamiento de armas" de Hizbulá, afirma la nota, que supuestamente contenían proyectiles de mortero y otras armas.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras capitalinas, que en los últimos diez días han causado al menos 634 muertos, y más de 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados.

Hizbulá, por su parte, ha estado perpetrando ataques de impacto limitado contra el norte de Israel. Ayer miércoles por la noche, lanzó decenas de proyectiles en la andanada más numerosa del conflicto actual, sin que se produjeran heridos.