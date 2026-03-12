Íñigo Onieva zanja la polémica: "Este proyecto no sería posible sin la comunidad latinoamericana"

No hace ni una semana que Íñigo Onieva ha inaugurado su club privado y la polémica ya está servida. Todo por una "mala interpretación" de unas declaraciones del marido de Tamara Falcó en El Mundo, según él mismo ha reconocido en exclusiva a Europa Press y que al verlas publicadas, han hecho saltar todas las alarmas por el cariz de las mismas en cuanto a los criterios de admisión y la nacionalidad de sus miembros.

A las puertas de 'Vega', el exclusivo club privado que abría las puertas la noche del 10 de marzo, Onieva declaraba que "es un titular que se ha sacado de contexto, no era la intención del medio, simplemente ha sido una mala interpretación". Tranquilo ante la situación, el empresario aclaraba que "'Vega' es una comunidad equilibrada a nivel de nacionalidades, a nivel de industrias, a nivel de género, lo que se busca es el equilibrio y la comunidad latina es más que bienvenida".

La apertura de este nuevo negocio nocturno del marido de Tamara Falcó fue todo un éxito. Como no podía ser menos, allí estuvieron, ejerciendo de 'madrinas' de honor, además de su mujer, su suegra, Isabel Preysler. Sólo 24 horas después de su inauguración, el primer miembro del club en visitarlo no ha sido otro que Cayetano Rivera, eso sí, sin la compañía de Tamara Gorro, que sigue convaleciente.