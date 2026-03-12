Heridas dos personas a causa del impacto de un dron en un "edificio residencial" en el sur de Kuwait

Al menos dos personas han resultado heridas este jueves a causa del impacto de un dron en un "edificio residencial" en el sur de Kuwait, según han denunciado las autoridades kuwaitíes, que no se han pronunciado sobre el origen del lanzamiento, en pleno conflicto en Oriente Próximo.

"Un aparato no tripulado enemigo atacó un edificio residencial en una de las regiones del sur del país durante el amanecer del día de hoy", ha señalado el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud al Atuan, quien ha agregado que el suceso ha dejado además "daños materiales", según un comunicado en redes sociales.

Las autoridades de Kuwait han asegurado durante los últimos días haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.