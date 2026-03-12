Agencias

Heridas dos personas a causa del impacto de un dron en un "edificio residencial" en el sur de Kuwait

Guardar

Al menos dos personas han resultado heridas este jueves a causa del impacto de un dron en un "edificio residencial" en el sur de Kuwait, según han denunciado las autoridades kuwaitíes, que no se han pronunciado sobre el origen del lanzamiento, en pleno conflicto en Oriente Próximo.

"Un aparato no tripulado enemigo atacó un edificio residencial en una de las regiones del sur del país durante el amanecer del día de hoy", ha señalado el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud al Atuan, quien ha agregado que el suceso ha dejado además "daños materiales", según un comunicado en redes sociales.

Las autoridades de Kuwait han asegurado durante los últimos días haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra "objetivos del régimen" en Teherán

Infobae

Irán rechaza la "hipocresía" de Von der Leyen y le acusa de "hacer carrera en el lado equivocado de la historia"

Teherán respondió con dureza a la presidenta europea tras sus comentarios sobre la situación interna y la falta de condena hacia Washington e Israel, acusándola de avalar ataques, crímenes y guardar silencio ante tragedias en territorio iraní

Irán rechaza la "hipocresía" de

Teherán vive dos noches de relativa calma tras días de intensos bombardeos

Infobae

China aprueba una ley para fomentar la "unidad étnica" entre sus grupos minoritarios

Infobae

La candidatura del expresidente Macky Sall para liderar la ONU reabre heridas en Senegal

Infobae