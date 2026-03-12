Francisco J. Lombardi: "Trato, en la medida de lo posible, de generar un pensamiento crítico"

Francisco J. Lombardi compartió que, tras el estreno de su película ‘La boca del lobo’, fue citado por el nivel más alto del Ministerio de Defensa para pedirle que la cinta no fuera exhibida. Este episodio, según detalló el medio El País, refleja la polémica que han generado varias de sus obras por abordar temas sensibles del contexto peruano. La noticia principal gira en torno a la distinción que recibe Lombardi en el Festival de Cine de Málaga, donde se le otorga el Premio Retrospectiva por su trayectoria como uno de los directores de cine más reconocidos de Latinoamérica.

La ceremonia de premiación se realiza la noche de este jueves en el Teatro Cervantes, en el marco del 29 Festival de Cine de Málaga, según informó El País. Lombardi, nacido en Tacna, Perú en 1949 y formado en la Escuela de Cine de Santa Fe, Argentina, suma más de cien galardones a lo largo de su carrera. Desde sus inicios en la crítica cinematográfica para la revista ‘Hablemos de Cine’ y el diario ‘Correo’, hasta su paso a la dirección con cortometrajes y largometrajes como ‘Muerte al amanecer’ —selección en festivales de Locarno, La Habana y Cartagena—, el director ha construido una obra que apunta a amplias audiencias, tal como reseñó El País.

Lombardi explica que uno de sus principales intereses es que sus películas sean vistas por la mayor cantidad de personas posible. Según publicó El País, el realizador peruano señala: “Me interesa mucho que mis películas sean una ficción, que parezcan una ficción. Crear personajes, crear un desarrollo, crear conflictos, contar una historia como si el espectador estuviera viendo una película como cualquier otra, pero con un contenido, con una historia distinta”. Esta estrategia narrativa busca acercar al público a temas sociales y políticos desde una perspectiva clásica, según el propio director.

El festival también sirve de escenario para el estreno en competencia de ‘El corazón del lobo’, donde Lombardi aborda la violencia asociada a Sendero Luminoso. Tal como consignó El País, el cineasta considera este trabajo como el cierre de una “especie de deuda que tenía conmigo mismo”. En palabras del director recogidas por el medio, sus películas habitualmente enfrentan la realidad peruana, lo que en ocasiones ha generado controversias y respuestas desde las autoridades, como sucedió con ‘La boca del lobo’.

Al reflexionar sobre su aproximación al cine, Lombardi se define como un “cineasta urbano” y subraya que las historias que narra surgen de un país complejo y diverso como Perú, caracterizado por una pluralidad de culturas, temas y contextos. Sin embargo, observa que las expectativas internacionales suelen estar orientadas hacia películas peruanas que presenten historias en idiomas originarios, como quechua o aimara, o se centren en la sierra y las tradiciones ancestrales del país. Según relata El País, Lombardi destaca que, a pesar de esta imagen, su cine mantiene un enfoque urbano y contemporáneo.

El medio El País también recopiló declaraciones de Lombardi sobre la importancia del contenido social y crítico en su cine: “Trato, en la medida de lo posible, de generar un pensamiento crítico”. Esta motivación principal guía la selección de historias y el modo en que las presenta al público, privilegiando una narración que invite a la reflexión más allá de la simple representación de acontecimientos.

A lo largo de su carrera, Lombardi ha sido reconocido internacionalmente, especialmente a partir de la adaptación de la novela ‘La ciudad y los perros’ de Mario Vargas Llosa. Esta obra fue seleccionada por la Quincena de Realizadores de Cannes y obtuvo premios como la Concha de Plata al Mejor Director en el Festival de San Sebastián en 1985, distinción que el cineasta obtuvo de nuevo por ‘Bajo la piel’ en 1996.

El reconocimiento en Málaga se suma a una lista extensa de premios y festivales a los que ha acudido Lombardi, consolidando su posición como figura central del cine latinoamericano. Su aportación se caracteriza por la representación de temas urbanos, la exploración de tensiones sociales y el impulso al pensamiento crítico, según los registros y declaraciones que El País ha documentado en torno al homenaje ofrecido en España.