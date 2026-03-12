Agencias

España recibe a 48 nicaragüenses desde Costa Rica en el primer traslado del año del Plan Nacional de Reasentamiento

Un grupo de personas protegidas por acuerdos internacionales llegó este jueves al aeropuerto madrileño, tras un operativo coordinado por múltiples entidades, para comenzar su proceso de integración con asistencia legal, apoyo psicológico y acceso a servicios básicos

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La llegada del vuelo con refugiados nicaragüenses marcó el esfuerzo conjunto de organismos nacionales e internacionales que, según detalló el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, participaron en el primer operativo de reasentamiento de 2026. El plan permitió que 48 personas, procedentes de Costa Rica, aterrizasen este jueves en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se inició su proceso de integración bajo protección internacional, con acceso garantizado a servicios jurídicos, apoyo psicológico y asistencia para cubrir sus necesidades más inmediatas.

Según informó el medio, el traslado se llevó a cabo en el marco del Plan Nacional de Reasentamiento. En la operación intervinieron 11 instituciones y organismos, incluidos la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También participaron entidades españolas como AENA, la Guardia Civil de Barajas y el Cuerpo de Policía de Fronteras (CEFRONT), según publicó la misma fuente.

Además, ocho entidades colaboradoras del Sistema de Acogida y Protección Internacional estuvieron involucradas en la acogida de los refugiados. Entre ellas figuran Cruz Roja, Accem, Fundación apip-acam, CEPAIM y Red Acoge. Estas organizaciones tienen a su cargo la gestión y acompañamiento de los procesos de integración social y legal, así como la cobertura de otras necesidades básicas de quienes llegan bajo programas de protección internacional, reportó el Ministerio de Inclusión.

De acuerdo con la misma fuente, los beneficiarios de este operativo forman parte de uno de los ejes prioritarios del Plan Nacional de Reasentamiento, enfocado en personas de origen nicaragüense que habían solicitado protección internacional en Costa Rica. El programa, según cifras oficiales, concluyó 2025 con la acogida de 817 refugiados procedentes de diversas regiones.

Las instituciones del Estado y sus socios internacionales desarrollan acciones destinadas a dotar de autonomía a los reasentados. David Herrero, jefe del Área de Programas Especiales, explicó en un video difundido en la red X por la Secretaría de Estado de Migraciones que la finalidad principal del sistema es “favorecer la adquisición de autonomía de las personas reasentadas o admitidas”. Herrero especificó que la asistencia contempla apoyo jurídico, atención en salud mental, ayuda en trámites administrativos y la cobertura de las necesidades básicas, según consignó el medio.

La llegada de los 48 nicaragüenses refuerza el compromiso de las autoridades con el cumplimiento de los acuerdos internacionales de protección de personas desplazadas y refugiadas. El operativo se presentó como el primero de 2026, y, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, se espera la continuación de traslados programados en la misma línea para los próximos meses.

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