Serie previa con motivo del primer año de pontificado de León XIV

Madrid, 4 may (EFE).- Con motivo del primer año de pontificado del papa León XIV, que se cumple el próximo viernes, la Agencia EFE enviará este martes una serie previa con la guía PAPA ANIVERSARIO, que incluirá:

- Unas claves sobre el primer año de papado de Robert Prevost. (Texto)

PUBLICIDAD

- Un análisis sobre la proyección internacional de León XIV, desde sus pronunciamientos sobre la guerra hasta su enfrentamiento con Trump y su postura con respecto a Gaza y Cuba. (Texto)

- Un tema sobre la Iglesia que quiere León XIV y sus diferencias con la de Francisco. (Texto)

PUBLICIDAD

- Desde Lima se envirá un tema sobre como un año después de la euforia desatada con la elección de León XIV, Perú prepara su retorno en forma de una visita pendiente de anuncio oficial, en la que se prevé que el papa, estadounidense de nacimiento pero peruano de corazón, retorne a su querida ciudad de Chiclayo, junto a otros lugares que marcaron su vida antes de llegar al Vaticano. (Texto)

EFE

PUBLICIDAD