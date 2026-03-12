Escarrer cree que la demanda que pueda atraer España por la inestabilidad hay que "cogerla con pinzas"

Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, destacó que uno de los factores que podría condicionar la llegada de turistas a España en la próxima temporada turística es el encarecimiento del combustible. Durante su intervención en el Mallorca Energy Summit, Escarrer detalló que el incremento del precio del queroseno ya se está imponiendo de manera considerable, lo que puede impactar especialmente en destinos como Baleares, donde el traslado aéreo constituye el principal medio de llegada de los visitantes. Según publicó la fuente, el dirigente de la cadena hotelera instó a tomar en cuenta esta variable al valorar las previsiones de afluencia turística.

De acuerdo con lo reportado por los medios presentes en el foro, Escarrer señaló que la percepción de España y, en particular, Baleares como destinos seguros puede generar un aumento de la demanda turística debido a la inestabilidad en regiones de Oriente Medio, especialmente tras el estallido del conflicto en Irán. El directivo matizó, sin embargo, el efecto potencial de esa tendencia: “Esta demanda está cogida con pinzas porque si se encarecen los combustibles y ya se ve que el queroseno está subiendo de forma importante, esto puede tener repercusión en Baleares ya que nuestro principal modo de desplazamiento es el aéreo”, afirmó Escarrer, según recogió la fuente.

La doble vertiente de oportunidades y riesgos dominó la intervención de Escarrer. Mientras algunos sectores del turismo observan que acontecimientos como la guerra en Irán podrían desviar parte de la demanda hacia España y Baleares, alejando turistas de destinos del norte de África o de países árabes por motivos de seguridad, el responsable de Meliá sostuvo que ese posible flujo turístico adicional no debe darse por hecho. Según explicó el propio Escarrer a los periodistas antes del inicio de su participación en el foro energético, cualquier repunte en el número de visitantes internacionales estará condicionado por la evolución de los precios de los combustibles que inciden directamente en el coste de los vuelos.

El Mallorca Energy Summit, donde Escarrer hizo estas declaraciones, reunió a líderes del sector para abordar la hoja de ruta energética para el turismo en la región. En este contexto, el presidente de Meliá insistió en que la prudencia debe guiar las previsiones del sector: mientras los precios de la energía y del transporte se mantienen en niveles elevados, existe la posibilidad de que el crecimiento de la demanda turística hacia España no alcance lo esperado. Añadió también su esperanza en que la situación geopolítica en el área de Oriente Medio retorne a la normalidad, permitiendo que se recupere la estabilidad y se reduzcan los riesgos inherentes a la región.

Por otra parte, Escarrer abordó la situación actual del sector hotelero en Cuba. Según consignó el medio, el directivo declaró que las restricciones en la isla continúan afectando significativamente el funcionamiento de los establecimientos hoteleros. Estas limitaciones han llevado al cierre de hoteles y a la concentración de la actividad empresarial en un número más reducido de complejos turísticos, como relató el propio Escarrer en su análisis.

El ejecutivo de Meliá subrayó que estas dinámicas globales, tanto en Oriente Medio como en el Caribe, requieren que las grandes compañías turísticas monitoricen de cerca los desarrollos energéticos y geopolíticos, pues cualquier cambio puede modificar drásticamente las tendencias de viaje y, por consiguiente, el desempeño de la industria hotelera española. Según reiteró la fuente, Escarrer remarcó que el peso del coste de los combustibles sobre el turismo es crítico, y cualquier subida sustancial puede frenar los posibles beneficios derivados de desviaciones de turistas por causas de inseguridad en otros lugares.

Meliá Hotels International, bajo la dirección de Escarrer, evalúa todos estos factores al trazar sus estrategias para la próxima temporada. El análisis situacional hecho público en el Mallorca Energy Summit proporciona una visión de los desafíos estructurales que afronta el turismo español en un escenario mundial marcado por la volatilidad energética y la incertidumbre política en distintas regiones.