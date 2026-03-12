El PP acusa a Casares de "mentir" sobre el viaje a México por el que no estuvo durante la tragedia de El Bocal

Durante la ceremonia en homenaje a Matilde de la Torre en México, Pedro Casares, delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Cantabria, estuvo acompañado por la presidenta de la Fundación Matilde de la Torre, Paz de la Cuesta, y la concejal de Cultura de Cabezón de la Sal, María Jesús García Hoyos, según imágenes difundidas del evento. Esta presencia ha avivado el debate sobre la naturaleza y los objetivos del viaje, luego de la tragedia ocurrida en El Bocal, en la que murieron seis jóvenes y otra persona resultó herida por el colapso de una pasarela. El principal partido de la oposición sostiene que Casares debe ofrecer explicaciones “claras e inmediatas” sobre los motivos reales que justificaron su desplazamiento al extranjero mientras se desenvolvía la crisis, según consignó el medio de referencia.

Tal como publicó el medio, el Partido Popular (PP) de Cantabria acusó públicamente a Casares de faltar a la verdad en relación con lo ocurrido durante su viaje, al señalar que la ausencia del representante del Gobierno coincidió con las jornadas críticas posteriores al accidente en la senda costera de El Bocal. El coordinador general del PP de Cantabria y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Alonso, transmitió en rueda de prensa que, a juicio de su formación, el delegado del Gobierno pudo haber retornado a España tras conocer la gravedad del suceso. Según planteó el dirigente del PP, hubo dieciséis vuelos directos entre México y España entre el martes 3 y el viernes 6 del mes en curso, además de conexiones internacionales que habrían permitido un regreso más temprano.

El PP sostiene que Casares habría optado por permanecer en México, cuestionando la versión oficial que atribuye la imposibilidad de regresar a la falta de vuelos disponibles. “¿Y entonces por qué no volvió? ¿Quizá es que el señor Casares aprovechó este viaje para tomarse unas vacaciones –entonces sí sería un viaje de ocio– y no le apetecía volver?”, planteó Alonso, según reportó el medio. Durante esa ausencia, el PP acusa a Casares de "dar órdenes a su gente para filtrar informes interesados" relacionados con la tragedia, a la vez que lo responsabiliza de intentar “esconderse de sus responsabilidades”.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, Casares defendió que su viaje respondía a funciones oficiales, concretamente la asistencia a la ceremonia de exhumación de los restos de Matilde de la Torre, relevante figura del exilio republicano español fallecida en 1946 en México. El representante socialista aseguró no haber podido adelantar su regreso debido a la imposibilidad de encontrar vuelos antes del jueves 5.

Los populares piden información pormenorizada sobre la agenda de Casares durante su estancia en México, los gastos asociados al viaje, y quiénes integraron la delegación. Exigen además que el delegado aporte el cronograma completo de las actuaciones relacionadas con la gestión y el mantenimiento de la senda costera y de la infraestructura colapsada.

En sus declaraciones, Alonso afirmó que las explicaciones deberían proporcionarse ante la ciudadanía de Cantabria de forma voluntaria, pero advirtió que, de no producirse, el grupo popular trasladará la exigencia a todas las instancias posibles, incluyendo el Congreso de los Diputados y el Parlamento regional. “Si Pedro Casares no da la cara y no da las explicaciones de forma clara e inmediata, seguiremos tomando medidas para que los cántabros sepan la verdad, porque hay fotos en México que hablan por sí solas. Cada uno sabrá dónde están sus responsabilidades y cuáles son sus prioridades”, aseguró Alonso según reportó el medio.

El PP también contrapuso la respuesta de las autoridades locales en Cantabria, destacando la actitud de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y los concejales populares presentes desde el inicio de la emergencia. Alonso resaltó el acompañamiento y las gestiones de apoyo a las familias de las víctimas llevadas a cabo en la localidad afectada, contrastándolo con la ausencia de Casares.

Finalmente, el portavoz popular subrayó que corresponderá a la justicia determinar las causas exactas del accidente y las posibles responsabilidades, según recogió la información publicada. En tanto, el PP mantiene su demanda de aclaraciones y considera que la actuación del delegado del Gobierno debe ser objeto de examen público e institucional.