El Consejo de Consumidores y Usuarios avisa de la "parálisis" en la que están normas "fundamentales" para los ciudadanos

Entre las demandas señaladas por el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), figura la implementación de marcos regulatorios destinados a salvaguardar a las personas ante prácticas abusivas tanto en el entorno financiero como digital. Según informó el CCU, el retraso en la creación de nuevas entidades regulatorias y en el desarrollo de legislación específica representa una preocupación, al considerar que afectan derechos esenciales de la ciudadanía. Este pronunciamiento surge en el contexto del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, conmemoración que realza la importancia de fortalecer las garantías para quienes se encuentran expuestos a riesgos en sus relaciones de consumo.

De acuerdo con lo publicado por el Consejo, permanece sin avances la puesta en marcha de regulaciones orientadas a facilitar la presentación de Acciones Colectivas por parte de consumidores, así como la constitución de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El medio subrayó que el estancamiento de estas iniciativas compromete el acceso efectivo a mecanismos de protección y defensa frente a eventuales vulneraciones de derechos durante transacciones comerciales o servicios bancarios. Además, el Consejo reclamó la aprobación de la Ley de Consumo Sostenible y de otras normativas dirigidas a enfrentar los desafíos relacionados con la protección en el ámbito digital.

En su comunicado, el CCU valoró positivamente la promulgación en el año anterior de la Ley 10/2025 de servicios de atención a la clientela, la cual establece criterios para que las empresas gestionen de forma eficiente y transparente las reclamaciones y solicitudes de los ciudadanos. El organismo consideró que esta normativa constituye un avance al garantizar el derecho a recibir atención en plazos razonables y bajo parámetros claros, lo que consolida un trato más justo en las relaciones de consumo. Pese a este progreso, el Consejo insistió en el riesgo de que la parálisis regulatoria debilite otras áreas fundamentales para la defensa de los intereses de los usuarios.

Tal como publicó el CCU, la ausencia de herramientas legales adecuadas dificulta que las personas afectadas por posibles prácticas comerciales desleales puedan recurrir colectivamente ante los tribunales o instancias de resolución de conflictos. En este sentido, el órgano reiteró la necesidad de adoptar la regulación pendiente sobre Acciones Colectivas, instrumentando vías ágiles y accesibles para que el conjunto de los consumidores haga valer sus derechos frente a empresas que incurran en conductas irregulares.

El Consejo también puso énfasis en la urgencia de establecer la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Según detalló el CCU, esta entidad resultaría clave para supervisar y sancionar irregularidades en el sector, además de proporcionar mecanismos para tramitar quejas y proteger a los usuarios ante eventuales abusos por parte de entidades bancarias o financieras. El retraso en la aprobación de esta figura deja a los consumidores sin una protección adecuada en cuestiones de gran impacto en su bienestar económico.

En lo relativo a la Ley de Consumo Sostenible, el CCU planteó que su aprobación permitiría sentar las bases para un modelo de consumo más responsable y adaptado a las nuevas realidades del mercado. Según consignó la entidad, el contexto actual exige respuestas normativas que contemplen no sólo los derechos individuales de las personas consumidoras, sino también los retos ecológicos y sociales que plantea la evolución tecnológica y la globalización de los servicios.

El Consejo de Consumidores y Usuarios señaló que varias de las normativas en espera están especialmente orientadas a garantizar la defensa de la ciudadanía en un entorno digital cada vez más complejo. El organismo abogó por la adopción de reglas que protejan a los usuarios frente a delitos, fraudes y prácticas perjudiciales que puedan surgir durante actividades en línea, tanto en compras como en gestiones cotidianas. De acuerdo con el CCU, solo una regulación adaptada al contexto digital puede ofrecer soluciones eficaces frente a los retos emergentes y responder a las necesidades reales del consumidor actual.

Según publicó la propia organización, la demora en estas medidas atañe a derechos básicos acordados en el marco normativo comunitario y estatal, por lo que urgió al avance de las iniciativas pendientes. Para el Consejo, el refuerzo de los sistemas de protección y la creación de nuevas autoridades de control se presentan como elementos necesarios para la consolidación de un mercado transparente y justo, donde la ciudadanía cuente con recursos efectivos para defenderse ante abusos o malas prácticas.

El CCU concluyó que la conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor sirve como recordatorio de la importancia de seguir promoviendo normas orientadas a tutelar los intereses colectivos, haciendo hincapié en que la falta de avances legislativos en estos ámbitos puede debilitar el nivel de seguridad y confianza en las relaciones de consumo.