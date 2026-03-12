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Disney+ estrena los vídeos en vertical para descubrir contenido

Ahora los usuarios pueden navegar desde sus móviles por escenas breves y fragmentos seleccionados al estilo de populares redes sociales, accediendo a recomendaciones personalizadas y facilitando el acceso inmediato a nuevos títulos, según explica la compañía

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Las películas y programas de Disney+ cobran una nueva dimensión a través de clips breves y escenas seleccionadas, replicando mecánicas de interacción ya establecidas en populares redes sociales. Según reportó Europa Press, la plataforma de streaming ha introducido los denominados “verts”, un formato de vídeo vertical pensado para los usuarios móviles y alojado en un nuevo feed al que se accede de manera inmediata al abrir la aplicación en teléfonos inteligentes.

Disney+ implementó esta función con la intención de que la experiencia del usuario resulte más fluida y enfocada en el descubrimiento de nuevos títulos, con recomendaciones personalizadas basadas en un algoritmo que adapta el contenido ofrecido a los intereses de cada suscriptor, tal como detalló la compañía en un comunicado. El medio Europa Press consignó que la estrategia responde tanto al auge de la visualización en dispositivos móviles como a las tendencias actuales de consumo audiovisual, en especial la navegación rápida y fragmentada que ya es común en plataformas como TikTok y en los “reels” de Instagram.

De acuerdo con Europa Press, la plataforma ha explicado que los vídeos verticales, a los que denomina “verts”, buscan estimular la participación de los usuarios, quienes pueden desplazarse por diferentes fragmentos de películas y programas disponibles en Disney+ al estilo de las redes sociales mencionadas. Al interactuar con estos vídeos, los suscriptores pueden descubrir extractos de contenido ya existente, así como anticipar novedades dentro del catálogo general del servicio.

Los “verts” permiten a Disney+ brindar mayor visibilidad a su biblioteca audiovisual, integrando no solo momentos destacados de sus producciones originales, sino también material generado por creadores, lo que expande las posibilidades de recomendación y personalización. Según consignó Europa Press, el objetivo es que cada usuario perciba que el contenido sugerido responde a su perfil y comportamiento previo dentro de la aplicación.

La vicepresidenta ejecutiva de Gestión de Producto para Disney Entertainment y ESPN, Erin Teague, comunicó durante el evento CES celebrado en enero en Las Vegas, que los vídeos verticales se integrarán “de forma que sea natural para los hábitos de los usuarios”. Europa Press agregó que este formato ya había sido objeto de pruebas previas dentro de la aplicación de ESPN, lo que permitió valorar su viabilidad antes de llevarlo a Disney+.

La adopción del formato vertical representa un paso en la adaptación de Disney+ a los modelos de consumo propios de los dispositivos móviles. Europa Press subrayó que la propuesta busca capitalizar el uso intensivo de teléfonos inteligentes por parte de la audiencia global, propiciando una experiencia más intuitiva e inmediata. Desde la plataforma, argumentaron que esta modalidad “lleva la magia de las historias de Disney a un formato moderno, atractivo y adaptado a la forma en que los fans ya disfrutan descubriendo vídeos en dispositivos móviles”.

El uso de los “verts” no solo agiliza la visualización y el acceso a contenido, sino que también facilita la incorporación de nuevas estrategias de promoción y viralización de títulos, aprovechando el impulso que brindan los algoritmos de recomendaciones personalizadas. Según especificó Europa Press, el contenido mostrado en el feed de vídeos verticales puede incluir tanto escenas de películas populares como fragmentos de nuevos títulos que la plataforma busca impulsar ante suscriptores potencialmente interesados.

De este modo, Disney+ se suma a la tendencia ya consolidada de adaptar el formato de contenidos a las preferencias observadas en redes sociales de consumo masivo, concentrando sus esfuerzos en maximizar la participación y el tiempo de permanencia dentro de la aplicación móvil, con la expectativa de que ello derive en un mayor descubrimiento y consumo de su catálogo audiovisual.

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