Díaz prohibirá los despidos por causas energéticas tras el alza del petróleo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido este jueves "tranquilidad" a los españoles porque el Gobierno está trabajando en un paquete de medidas, que irá al Consejo de Ministros de la próxima semana, para afrontar el impacto económico y social del conflicto en Oriente Próximo.

La ministra, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha afirmado que, en lo que respecta a medidas sociales, la mayoría de los mecanismos, como los ERTE, se pueden activar porque ya se están recogidos en la legislación española. Adicionalmente, ha dicho, se tomarán otras medidas, "probablemente" la prohibición de despedir "por causas energéticas", como se ha hecho ya en anteriores crisis.

"Quiero mandar un mensaje a las empresas. No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor. Casi todas las medidas laborales están en vigor. Por tanto, aprovecho para decir, por favor, a los autónomos, a las empresas, que no hay que despedir. Tienen los mecanismos, los tenemos como país, para que podamos acompañar a las empresas y no tengan que despedir a nadie", ha subrayado.

Asimismo, ha avanzado que el Gobierno quiere anticipar los planes de movilidad que están recogidos en la ley de Movilidad Sostenible, que todavía no está aprobada, "para que los transportes sean colectivos en las empresas o por lo menos en las empresas grandess" ante el precio de la gasolina y del gasoil, "que es imposible".

Díaz ha afirmado además que, también en el orden social, el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, está trabajando en la congelación de los alquileres y de los desahucios, mientras que el Ministerio de Hacienda está valorando intervenir en la fiscalidad de los precios del gasoil y de la gasolina para rebajar los costes de los sectores productivos más afectados y de las familias.

"Estamos calibrando día a día lo que está sucediendo y la respuesta va a ser, como siempre hacemos, calmada, exhaustiva, casi diaria, pero la visión es que ya en el próximo Consejo tomemos algunas medidas", ha afirmado la ministra, que ha señalado que entrarán en vigor cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Creo que los agentes sociales saben lo que tenemos que hacer, el Gobierno también, y vamos a gestionar bien esta crisis y, sobre todo, vamos a acompañar a las familias, a las empresas y a los trabajadores en nuestro país", ha apuntado.

La ministra ha indicado que su prioridad es controlar ahora mismo el precio de la energía, que no se despida a nadie y congelar el precio del alquiler y paralizar los desahucios.

Precisamente, sobre la congelación de los alquileres, Díaz ha reconocido que existen discrepancias entre los dos partidos que soportan el Gobierno, PSOE y Sumar.