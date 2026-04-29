No hay congestión en el Canal de Panamá, ahora beneficiado por la crisis en Ormuz

Ciudad de Panamá, 28 abr (EFE).- La creciente demanda en el Canal de Panamá, derivada de la crisis en el estrecho de Ormuz, no está congestionando el paso navegable, que opera plenamente - hasta 41 tránsitos diarios cuando lo normal son 36 - favorecido por el buen nivel de los dos lagos artificiales que lo surten de agua dulce, afirmó este martes su administrador, Ricaurte Vásquez.

"Quiero insistir: congestión no puede haber porque la mayor parte de los buques que están aquí, están esperando porque tienen un cupo" reservado para transitar por el Canal que une el Atlántico y el Pacífico, dijo Vásquez a EFE al término de un conversatorio.

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De acuerdo con los datos del Canal actualizados hasta las 18:30 (23:30 GMT) de este martes, 118 buques esperaban para cruzar la vía: 96 con reserva (día y hora del cruce preestablecido) y 22 sin ella. El tiempo promedio de espera para las naves sin reserva se situaba de 5,4 días.

La cifra de buques con reserva está dentro de los parámetros regulares - de alrededor de un centenar - que maneja en el paso navegable operativo desde agosto de 1914, mientras que la cifra de 22 sin cruce preestablecido está por encima de entre los 10 y 15 que se registran en condiciones normales, según la explicación oficial.

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El 94 % del tráfico por el Canal se maneja por reserva, y ahora estos clientes están llegando con antelación porque actúan "responsablemente por razón del costo de combustible, porque si estacionan aquí, la cantidad que utilizan es menor. Ellos hacen su balance para poder decidir", comentó el administrador.

En el contexto de la crisis en Oriente Medio y de los problemas en el estrecho de Ormuz, "hemos pasado hasta 41 barcos" en un día, como es el caso de este martes, una cifra que ha venido aumentando desde enero, cuando el promedio mensual de cruces fue 34.

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"¿Cuán sostenible es este tema (del alto flujo de tránsito por el Canal)? Va a depender. Para nosotros es preocupante esta situación de inestabilidad geopolítica, porque "no es buena para nadie", agregó Vásquez.

La administración del Canal sostuvo que los barcos sin reserva tienen la opción de conseguir un cupo de tránsito a través del sistema de subastas, que tiene un precio base dependiendo del buque pero cuyo techo lo establece el interés de la naviera de pasar en una fecha precisa.

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"La decisión nuestra es poner en disponibilidad la posibilidad de pasar, el nivel del pago lo decide el mercado", afirmó Vásquez, en un conversatorio con la prensa extranjera acreditada en Panamá.

En este contexto se ha dado el pago excepcional de 4 millones de dólares por un cupo en una subasta - un buque de gas licuado de petróleo (GLP) - aunque el promedio del costo entre marzo y este abril se sitúa en 385.000 dólares, por encima de los entre 135.000 y 140.000 dólares de antes del conflicto en Oriente Medio.

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El cupo obtenido mediante subasta tampoco supone "saltarse la fila", pues estos están dentro de la programación establecida por el Canal, dijeron funcionarios de la vía durante el acto.

El vicepresidente de Finanzas del Canal, Víctor Vial, sostuvo que el alza del tráfico la lideran los portacontenedores - el segmento estrella de la vía - con una demanda "muy fuerte", y los energéticos - gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL)-.

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Japón, Corea del Sur y China, que son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz, son los destinos de los tanqueros y gaseros que están aumentando su paso por el Canal procedentes del golfo de México, precisó Vial.

El Canal conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos de 170 países. Su principal usuario es EE.UU., con alrededor del 70 % de la carga que lo cruza saliendo o en dirección a ese país, seguido de China y Japón.

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