Crónica del Real Madrid - Valencia Basket: 96-79

Sergio Scariolo detuvo el partido en el segundo cuarto por un tiempo muerto que marcó un punto de inflexión para el Real Madrid. A partir de ese momento, el equipo encontró su equilibrio en ataque, liderado por Gabriel Deck, mientras Mario Hezonja se consolidó en los lanzamientos exteriores. Según consignó Europa Press, esta reacción permitió que el conjunto blanco tomara el control sobre Valencia Basket y se fuera al descanso con una ventaja de 51-43 en el Movistar Arena, durante la trigésima primera jornada de la fase regular de la Euroliga.

La victoria, con resultado final de 96-79, permitió al Real Madrid igualar el balance de 20-11 con el propio Valencia Basket y reforzar su persecución al líder de la competición, Fenerbahçe, además de aprovechar el tropiezo de Olympiacos ante AS Monaco, detalló Europa Press. Gabriel Deck ocupó un papel esencial en el dispositivo ofensivo del conjunto madrileño, contribuyendo tanto en puntos como en la dinámica de equipo.

El partido arrancó con los locales apostando por Walter Tavares en el juego interior, mientras Hezonja se encargaba de los lanzamientos a distancia. Por parte del Valencia Basket, los dirigidos por Pedro Martínez eligieron atacar por el perímetro. Jean Montero consiguió una ligera ventaja para la visita (12-16). Sin embargo, Andrés Feliz respondió con un triple para el Real Madrid, que cerró el primer cuarto al frente (20-19).

En el inicio del segundo cuarto, Josep Puerto lideró una nueva ventaja para Valencia (27-32), pero el Real Madrid reaccionó tras el tiempo muerto solicitado por Scariolo. Deck tomó responsabilidad por el equipo en las jugadas clave y Hezonja mantuvo la eficacia desde el triple, lo que permitió al conjunto blanco llegar al descanso con ocho puntos de diferencia.

Al reanudarse el partido, el Real Madrid aumentó rápidamente su ventaja a 64-48 en apenas cuatro minutos. Alberto Abalde se sumó al marcador, Chuma Okeke confirmó su presencia bajo el aro y Tavares impuso su presencia defensiva. Facundo Campazzo y Hezonja sumaron triples consecutivos, consolidando el dominio local ante un Valencia Basket incapaz de revertir la tendencia, según reportó Europa Press.

El tercer cuarto se cerró con polémica. Nate Reuvers recibió una falta de Trey Lyles mientras lanzaba un triple al expirar el reloj, acción que los árbitros confirmaron tras revisar la jugada y que llevó a los aficionados a protestar, igual que el propio Scariolo, quien recibió una falta técnica. Reuvers anotó desde la línea, pero la diferencia seguía siendo amplia (75-65).

En los primeros minutos del último cuarto, Deck y Lyles sumaron triples y la defensa del Real Madrid impidió cualquier reacción significativa de Valencia. Edy Tavares destacó con un tapón a Neal Sako tras un triple de Sergio Llull, consolidando la ventaja a 91-73. Campazzo asistió a Usman Garuba para incrementar la diferencia a más de 20 puntos. El resultado final quedó prácticamente definido a falta de minutos para el cierre.

El partido se jugó ante 10.837 espectadores en el Movistar Arena, con un minuto de silencio previo en homenaje a Vicente Paniagua, exjugador de baloncesto recientemente fallecido. Según Europa Press, la actuación colectiva permitió al conjunto blanco sentenciar la victoria sin complicaciones. Los máximos anotadores del Real Madrid fueron Mario Hezonja, con 16 puntos, Gabriel Deck, con 14, y Lyles, con 12. Por el Valencia, Jean Montero lideró con 18 puntos, seguido por Josep Puerto con 11.

El balance de parciales reflejó la superioridad madridista: 20-19 en el primer cuarto, 31-24 en el segundo, 24-22 en el tercero y 21-14 en el cuarto final. Entre los árbitros del partido se encontraban Pukl, Latisevs y Kowalski. No se registraron jugadores eliminados por faltas, informó Europa Press.

En la ficha técnica del encuentro, figuraron en el quinteto inicial del Real Madrid: Campazzo (9 puntos), Abalde (6), Hezonja (16), Okeke (7) y Tavares (8), mientras que desde el banquillo participaron Lyles (12), Feliz (7), Maledon (5), Deck (14), Llull (6), Garuba (6) y Len. Por el Valencia Basket, el quinteto lo integraron Thompson, Badio (7), Puerto (11), Key (7) y Reuvers (5), con De Larrea (8), Moore (8), Pradilla (8), Montero (18), Sako (6), Costello (1) y López-Arostegui saliendo desde el banco.

Europa Press especificó que la contundente actuación local mantiene al Real Madrid firme en la lucha por las primeras posiciones de la Euroliga y aumenta la presión sobre los líderes del campeonato, después de haber capitalizado la derrota del Olympiacos y consolidarse entre los mejores equipos del torneo.