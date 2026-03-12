Cómo funciona 'HODIO', la herramienta del Gobierno para medir el alcance de los discursos de odio en redes sociales

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España explicó que la metodología de la herramienta 'Huella de Odio y Polarización' (HODIO) se publicará detalladamente en cada informe, asegurando la total transparencia del proceso. Según lo publicado por el propio ministerio, el sistema se basa en técnicas cuantitativas y en inteligencia artificial, combinadas con una revisión manual de expertos, para analizar con rigor el contenido público de plataformas como Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. La noticia principal es la puesta en marcha de este sistema impulsado por el Ejecutivo, que busca medir con precisión científica la propagación de discursos de odio en las redes sociales y ofrecer informes periódicos y comparativos sobre la situación en España.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogida también por el medio, HODIO ha sido desarrollada en colaboración con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). La herramienta se presentó oficialmente durante la inauguración de la Cumbre contra el Odio en Madrid, un acto en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resaltó la capacidad del sistema para “medir de forma sistemática la presencia, la evolución y la amplificación” de estos discursos en entornos digitales. Según indicó Sánchez, estas mediciones permitirán entender con mayor claridad el impacto real de dichos mensajes y servirán para diseñar respuestas más eficaces en la lucha contra la polarización y la discriminación.

La principal función de HODIO es monitorear y analizar los discursos de odio y polarización en las redes sociales más utilizadas en el país, concretamente Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Tal como reportó el Ministerio, el sistema produce un ranking "público y transparente" que compara los niveles de exposición al discurso de odio entre distintas plataformas. Esta clasificación se basa en parámetros como la prevalencia del odio detectado y el grado en el que estos contenidos logran amplificarse y volverse virales.

Una vez recopilados los datos de cada periodo, se elabora un informe semestral que permite seguir la evolución de estos fenómenos red por red a lo largo del tiempo. El medio detalló además que la herramienta integra la transparencia, el rigor académico y el respeto a los derechos fundamentales como ejes del proyecto. Según subrayó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, HODIO no sólo se apoya en inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información, sino que también incluye la supervisión de especialistas humanos, con el objetivo de otorgar mayor precisión y coherencia a los resultados obtenidos. Este aspecto, remarcan desde el gobierno, responde a los estándares internacionales en materia de respeto a los derechos y libertades individuales.

El sistema emplea categorías de análisis fundamentadas en la investigación científica y respaldadas por evidencia empírica, según consignó el ministerio en su página web. Cada informe publicado por HODIO incluirá una explicación detallada de los criterios y procedimientos utilizados, lo que permitirá a la sociedad y a los investigadores evaluar y conocer en profundidad el método detrás de los datos y comparaciones presentadas.

A través del uso de algoritmos y técnicas avanzadas de inteligencia artificial, HODIO procesa únicamente el contenido público existente en las plataformas digitales señaladas, con el fin de evaluar tanto el alcance del discurso de odio como su capacidad de amplificación en los distintos circuitos sociales en línea. El gobierno ha enfatizado, de acuerdo con lo publicado, que el respeto a los derechos fundamentales y la transparencia en la recogida y el análisis son componentes centrales del proyecto.

El ranking generado permitirá comparar la exposición al odio según la plataforma digital y analizar tendencias evolutivas, lo que facilitará tanto la toma de decisiones por parte de las autoridades como la intervención de los propios gestores de redes y de la sociedad civil. Los informes semestrales reflejarán estas comparativas y proporcionarán datos útiles para investigadores y asociaciones especializadas.

El desarrollo conjunto entre el Ejecutivo y OBERAXE responde, según la información proporcionada por el ministerio, a la necesidad de dotar a España de herramientas eficaces y objetivas para medir fenómenos sociales complejos y para diseñar políticas públicas basadas en datos contrastados. Así, HODIO se enmarca dentro de la estrategia nacional e internacional de prevención de la discriminación y promoción de la convivencia social.

La Cumbre contra el Odio, celebrada en Madrid y elegida para la presentación oficial de HODIO, se configuró según recogió el medio como un espacio de diálogo y muestra del compromiso del gobierno español con la lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de odio en el ámbito digital. Pedro Sánchez, en su intervención durante el evento, expuso que la herramienta “nos va a permitir medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales”.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recalcó, a través de sus comunicaciones oficiales, que HODIO pretende ser una referencia en Europa, conjugando la aplicación de inteligencia artificial con la intervención de expertos humanos y la transparencia metodológica. Los informes elaborados por la herramienta estarán disponibles públicamente, lo que facilitará que cualquier parte interesada pueda analizar y comparar la información obtenida sobre la evolución del discurso de odio digital en el contexto español.