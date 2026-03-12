Bucsa, Sorribes, Quevedo, Romero y Maristany representarán a España ante Eslovenia en la Billie Jean King Cup

Cristina Bucsa, Kaitlin Quevedo, Leyre Romero, Guiomar Maristany y Sara Sorribes serán las encargadas de representar a España en la eliminatoria de la Billie Jean King Cup que disputarán a domicilio ante Eslovenia el 10 y 11 de abril y donde se jugarán el billete para las Finales de Shenzhen (China), según confirmó este jueves la RFET.

La eliminatoria se disputará en el Tenis Center Portoroz de esta ciudad balneario de la Costa del Mar Adriático, sobre tierra batida, dando comienzo el viernes 10 a partir de las 13.00 horas y acabando el sábado 11, donde los partidos arrancarán a las 11.00 y arrancando con el dobles. En caso de ganar, sería la quinta presencia consecutiva en las Finales de la BJK Cup de la selección española Iberdrola.

"Tenemos esa combinación de jugadoras con experiencia como Cristina y Sara, y otras jóvenes con mucha proyección como Kaitlin, que es su primera convocatoria. Intentaremos dar el cien por cien como siempre hacemos. Las chicas están con muchas ganas e ilusión, deseando que llegue esa semana", subrayó la capitana Carla Suárez en declaraciones facilitadas por la RFET.

Para la exjugadora, "el hecho de jugar fuera de casa siempre dificulta un poco más la eliminatoria", aunque ya tienen "experiencia jugando a domicilio". "Eslovenia tiene un equipo muy completo, son jugadoras que se conocen muy bien entre ellas, son como una familia. Al final, son jugadoras a las que les gusta luchar, guerreras cuando juegan por su país y se suelen crecer. Pero jugar al aire libre, en tierra batida, es algo que a nosotras nos puede venir bien e intentaremos aprovechar esas condiciones", admitió.

La selección española, que contará con las notables ausencias de Jessica Bouzas y Paula Badosa, estará liderada por Bucsa, actualmente número uno española y número 31 del ranking de la WTA tras conquistar hace unas semanas el título en Mérida (México).

"Para Cristina va a ser una semana importante, va como líder del equipo pudiendo jugar en individual y dobles. A mí me da mucha tranquilidad, va a ser clave para nosotras y seguro que va a ayudar también a las jugadoras jóvenes. Está en su mejor momento y ojalá que llegue con más confianza, aún si cabe, de la que tiene ahora. La esperamos siempre con los brazos abiertos", explicó Suárez.

La extenista canaria tiene la buena noticia de recuperar a una jugadora muy experimentada en la BJKC como Sara Sorribes, bronce olímpico en dobles junto a Bucsa y que ya ha vuelto a jugar tras hacer un parón por salud mental.

"Volver a contar con Sara es muy importante después de esa recuperación que ha tenido. Lo que más feliz me hace es que haya vuelto a coger esa ilusión por el tenis, por volver a competir. Dentro del equipo es muy importante, el año pasado la echamos mucho de menos en la eliminatoria contra Ucrania. Ahora la tenemos de vuelta y va a ser clave para el dobles porque ya hemos visto que rinde muy bien formando pareja con Cristina", celebró Suárez.

En cambio, Kaitlin Quevedo se estrenará en una lista de España, con cuya bandera compite desde principios de este año y que viene "con mucha proyección" para la capitana. "Ya está dentro de las 150 primeras del mundo, jugando torneos importantes dentro del circuito, y nos va a dar esa frescura de las jugadoras jóvenes. Me consta que tenía muchas ganas de ir convocada con el equipo, esa ilusión también nos vendrá muy bien y ojalá que para ella sea una muy buena experiencia", recalcó.

Por su parte, Leyre Romero repite convocatoria tras su presencia en las Finales de 2025, aunque no llegó a debutar, mientras que Guiomar Maristany también regresa al equipo tras su última participación en el 'Qualifier' del pasado año en Ostrava (Chequia). Como novedad en el 'staff', Carla Suárez contará con el apoyo técnico de Óscar Serrano, que se incorpora a la selección este 2026.