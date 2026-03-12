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Asesinan a líder del partido opositor PRI en el violento estado mexicano de Guerrero

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Ciudad de México, 12 mar (EFE).- La líder del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la región de Costa Chica, en el estado mexicano de Guerrero, Claudia Ivett Rodríguez, murió tras un ataque armado, confirmaron este jueves el coordinador del partido en el Senado, Manuel Añorve, y la el comité de dirección estatal del PRI.

A través de sus redes sociales, el político condenó el "cobarde asesinato" de su compañera y expresó su solidaridad con su familia y allegados tras el trágico suceso.

"Exigimos a las autoridades una investigación a fondo y resultados inmediatos. Este crimen no puede quedar impune. ¡Exigimos justicia!", dijo en una publicación en X.

La líder local del PRI, quien también fue comisaria en la comunidad de Milpillas, fue asesinada en un ataque armado la noche del miércoles, mientras se encontraba trabajando en su tienda de barrio, según avanzaron medios locales.

De acuerdo a los primeros reportes, varios individuos llegaron al establecimiento y dispararon contra la política antes de huir del lugar.

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este asesinato, si bien funcionarios de la Fiscalía estatal acudieron al lugar del crimen para efectuar el levantamiento de cadáver e iniciar la investigación, según medios locales.

Tampoco ha trascendido la identidad de los autores ni el móvil del crimen.

Guerrero es uno de los estados más violentos de México y concentra un elevado número de homicidios, en un contexto en el que el Gobierno federal asegura que los asesinatos han caído un 44 % en los primeros 17 meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum. EFE

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EFE

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