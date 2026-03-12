Agencias

Araqchi denuncia ataques contra una sucursal bancaria iraní y avanza represalias por el "crimen" perpetrado

Guardar

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha denunciado este miércoles que una de las sucursales del banco "más antiguo" del país centroasiático ha sido bombardeada con "todos los trabajadores" en su interior, en el marco de la ofensiva lanzada a finales del pasado mes de febrero por parte de Estados Unidos e Israel contra Teherán en aras de descabezar al régimen de los ayatolás.

"Nuestras poderosas Fuerzas Armadas tomarán represalias por este crimen", ha advertido Araqchi en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde ha precisado que los empleados se encontraban en el momento del ataque trabajando para "asegurar que los iraníes tuvieran comida sobre la mesa antes del Año Nuevo".

La sucursal atacada pertenece al histórico Banco Sepah de Irán, según ha precisado la agencia semioficial iraní Fars, que ha atribuido el ataque a "misiles del régimen sionista estadounidense".

Hasta el momento, la ofensiva de Estados Unidos e Israel se ha cobrado la vida de más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por Teherán, entre los cuales se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como otros ministros y altos cargos del Ejército del país.

Por su parte, Teherán ha respondido al ataque con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel, así como contra enclaves de interés para Washington en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Elena Tablada deja entrever que está de nuevo enamorada: "No lo voy a sacar en redes sociales"

Durante la gala de los Premios Fearless, la diseñadora emocionó al público al insinuar que atraviesa una etapa sentimental positiva y aseguró que, aunque hay una persona especial, prefiere mantener esa relación fuera del foco digital y mediático

Elena Tablada deja entrever que

Greenpeace descuelga en la Puerta del Sol una gran pancarta con un 'No a la guerra'

Activistas medioambientales han realizado una acción de protesta para rechazar los actuales conflictos armados, reclaman a la comunidad internacional buscar soluciones pacíficas y sostienen que, en palabras de la entidad, “las guerras nunca son la solución”

Greenpeace descuelga en la Puerta

Samuel Eto'o, exfutbolista camerunés, cumple 45 años

Samuel Eto'o, exfutbolista camerunés, cumple

Hace 150 años que Alexander Graham Bell hizo la que se considera la primera llamada telefónica

Reconocidos inventores se disputaron la autoría del revolucionario aparato que cambió las comunicaciones, cuya primera transmisión fue entre Alexander Graham Bell y Thomas Watson en 1876, mientras Estados Unidos atribuyó en 2002 el mérito a Antonio Meucci, pionero en el desarrollo

Hace 150 años que Alexander

El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump retirar las bases de EEUU de España y llevarlas a otro país

El legislador estadounidense acusa al gobierno de Pedro Sánchez de obstaculizar acciones bélicas y exige reubicar emplazamientos militares tras la negativa a colaborar en operaciones que buscan frenar el acceso de Irán a armas de destrucción masiva

El senador republicano Lindsey Graham