1-3 El Rayo, con un Alemao estelar, pone rumbo a cuartos al sentenciar al Samsunspor

Redacción deportes, 12 mar (EFE).- El Rayo Vallecano dejó reservado su billete para cuartos de final de la Liga de Conferencia de fútbol al dejar encarrilada este jueves su eliminatoria ante el Samsunspor turco al imponerse en su feudo con dos goles del brasileño Alemao, el mejor del encuentro, y uno de Álvaro García.

Los de Iñigo Pérez fueron superiores en juego y estrategia y aprovecharon al máximo sus oportunidades para llevarse una suculenta ventaja para la vuelta, que se jugará en Vallecas en una semana, y darse motivos para soñar con la final de Leipzig (Alemania) de la tercera competición continental.

En un ambiente algo menos hostil que el que caracteriza al fútbol turco, con el Estadio 19 de Mayo de Samsun a medio llenar, Iñigo Pérez introdujo algunas sorpresas en su once, con siete cambios respecto al partido del domingo contra el Sevilla.

Entre ellas, Alemao, quien relevó al máximo goleador del equipo, Jorge de Frutos, y respondió con creces a la confianza del técnico navarro al convertirse en la pieza clave del duelo.

También regresaron después de sus molestias el senegalés Pathé Ciss y el marroquí Ilias Akhomach que dieron consistencia y agilidad al juego del conjunto madrileño.

Con la presión arriba por parte de los dos equipos, el Rayo se mostró más cómodo a la hora de desplegarla y tuvo su primer fruto en el minuto 12, cuando, tras una recuperación de Akhomach, Isi envió el balón al palo tras rozarlo el meta Kocuk.

Fue premonitorio por cuanto a los tres minutos, en otro robo a cargo de Pep Chavarría, puso el esférico en el corazón del área, Akhomach lo trianguló con Isi y el tiro-pase del capitán lo recogió Alemao para batir la meta turca.

El gol hizo buena la superioridad de los españoles, pero la del marcador fue efímera.

A los cinco minutos, el Samsunspor consiguió igualar con un zurdazo del chadiano Mouandilmadji, pichichi de la Liga Conferencia con ocho tantos, tras rebañar un balón cabeceado dentro del área.

La revisión del VAR por posible fuera de juego no surtió efecto, como tampoco el manotazo del islandés Tomasson a Alemao por posible penalti.

A pesar del achuchón del cuadro otomano, octavo clasificado en su liga, el empate no desconcertó al Rayo, que mantuvo la compostura para volver a tomar el mando y sacar provecho de la siguiente ocasión que se le presentó.

Un balonazo de campo a campo de Akhomach provocó el error del lateral sueco Joe Mendes y, de nuevo gracias a la presión y a la pugna incesante de Alemao, Isi habilitó a Álvaro García para que el sevillano perforara la portería del Samsunspor con un tiro cruzado.

Con el 1-2, los vallecanos, esta vez de negro y franjiamarillos, no cedieron en la presión y en su compromiso colectivo, lo que frenó la pretensión del conjunto dirigido por el alemán Thorsten Fink de retomar la iniciativa.

En los turcos, cobró protagonismo el media punta Holse, quien pudo empatar en el minuto 62 con un cabezazo al primer palo que hizo lucirse a Batalla.

Un triple cambio en los locales les oxigenó y avanzaron posiciones, lo que llevó al Rayo a resguardarse para conservar la renta y optar por buscar la contra.

Los madrileños, perfectamente colocados, no perdieron el rumbo del encuentro y como premio a su labor, lograron sentenciarlo en el minuto 78 con una obra de arte de Alemao.

Óscar Valentín, que había sustituido a Isi, buscó al brasileño, quien, con una floritura, dribló de tacón a dos defensores y batió a Kocuk con un disparo seco y raso desde la frontal como broche a su mejor partido de la temporada.

El Samsunspor, con Mouandilmadji desdibujado, intentó abalanzarse sobre el área rayista más con desesperación que con fútbol, pero los de Iñigo Pérez no dejaron ningún resquicio y se marcharon de Turquía con el billete de cuartos en el bolsillo.

-- Ficha técnica:

1 - Samsunspor: Kocuk; Tomasson, Van Drongelen, Satka, Çift (Coulibaly, m.64); Celil, Ntcham, Makoumbou (Kilinç, m.63), Holse, Mendes (Zeki, m.64); Mouandilmadji (Cherif Ndiaye, m.82).

3 - Rayo Vallecano: Batalla; Chavarría, Luiz Felipe, Lejeune, Ratiu; Ciss (Gumbau, m.87), Unai López (Pedro Díaz, m.75), Isi (Óscar Valentín, m.75), Ilias Akhomach (Jorge de Frutos, m.75), Álvaro García (‘Pacha’ Espino, m.83); Alemao.

Goles: 0-1, m.15, Alemao; 1-1, m.21, Mouandilmadji; 1-2, m.40, Álvaro García; 1-3, m.78, Alemao.

Árbitro: Marian Barbu (Rumanía). Amonestó a Holse (m.16), Celil (m. 38), Ntcham (m.46), Mendes (m.63) del Samsunspor, y a Lejeune (m.38), Luiz Felipe (m.57), Akhomach (m.75) del Rayo.

Incidencias: partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga Conferencia, disputado en el Estadio 19 de Mayo de Samsun (Turquía).

Redacción deportes, 12 mar (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, mostró su satisfacción este jueves por el 1-3 conseguido por su equipo ante el Samsunspor en la ida de los octavos de final de la Liga Conferencia, y aunque aseguró que es un "primer paso importante", no dio por sentenciada la eliminatoria.

"Es una pena que no se termine hoy la eliminatoria. Hemos dado un primer paso importante, reafirmando las buenas sensaciones y los resultados que venía teniendo el equipo. Me emociona y me llena de orgullo ver a este grupo cómo juega, cómo compite, el nivel que tiene y, encima, consiguen victorias que le llenan", comentó Iñigo Pérez al término del encuentro disputado en el Estadio 19 de Mayor de la ciudad turca de Samsun.

A juicio del técnico rayista, hay que ser cautos en Vallecas dentro de una semana: "No estamos muy acostumbrados a jugar ida y vuelta. Son eliminatorias en las que hay fases psicológicas a veces a favor y a veces en contra, y tenemos que mantenerlas muy equilibradas mentalmente para ir sujetándolas o potenciándolas cuando las sintamos favorables".

"El partido estaba en un momento delicado para los dos equipos. Hemos conseguido acertar y conseguir otro gol más que nos da ventaja, pero esto continúa", añadió Iñigo Pérez.

El delantero brasileño Alemao, protagonista por sus dos goles, subrayó que fue "un gran partido colectivo e individual". "Todos hemos estado muy bien. Muy contento. Necesitábamos hacer un buen trabajo fuera de casa", indicó.

Para el extremo Álvaro García, autor del segundo gol, el conjunto franjirrojo demostró "tener las ideas claras". "El equipo ha sabido hacerlo muy bien. Estoy muy contento por poder seguir sumando goles y ayudar al equipo", valoró.

El portero argentino del Rayo, Augusto Batalla, convino en que no hay dar por hecho el pase a cuartos: "Faltan 90 minutos. Estamos muy comprometidos con la causa. Hay que estar tranquilos. Todavía queda la vuelta. No tengo ninguna duda de que el jueves Vallecas va a ser una fiesta".

"Ha sido un gran partido del equipo, tanto defensiva como ofensivamente. Sabíamos que iba a ser duro, tienen muy buenos jugadores, así que contentos por la eliminatoria", agregó Batalla.