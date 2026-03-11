W2M refuerza su oferta en Colombia con el inicio de la contratación directa en el área de 'bedbank'

World2meet (W2M) ha anunciado que iniciará la contratación directa para su área de 'bedbank' en Colombia, una novedad que se une a la ampliación de producto de su marca Newblue y el lanzamiento de una nueva ruta directa a través de World2fly.

Así se desprende de un comunicado con motivo de la primera participación del grupo en la 45º edición de la Vitrina Turística de ANATO 2026, celebrado en el país latinoamericano.

"Con esta presencia, ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo del turismo de larga distancia y con la consolidación de Colombia como mercado estratégico dentro de nuestra expansión en Latinoamérica", ha destacado la compañía.

Junto al cambio en el área de 'bedbank', Newblue ha ampliado producto en Cartagena de Indias y ha refozado la oferta en Cali, Eje Cafetero, Santa Marta e Islas del Rosario.

En el ámbito de la conectividad, World2Fly opera actualmente dos frecuencias semanales entre Madrid y Cali. A esta operativa se suma la nueva ruta directa Madrid-Cartagena de Indias, que comenzará a operar el 3 de julio de 2026 con frecuencia semanal.