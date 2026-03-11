Agencias

Un tribunal ordena entregar a la Embajada de Irán los cuerpos de 84 marineros de la fragata hundida por EEUU

Guardar

Un tribunal de Sri Lanka ha ordenado este miércoles la entrega a la Embajada de Irán en el país de los cuerpos de cerca de 85 marineros muertos en un ataque ejecutado por Estados Unidos con un torpedo contra una fragata iraní que transitaba cerca de las costas de la isla.

Así, ha afirmado que los cadáveres de estas 84 personas, que se encuentran en dos unidades frigoríficas móviles del Hospital Nacional Galle, sean entregados a las autoridades iraníes de cara a su posible repatriación, según ha informado el diario ceilandés 'Daily News'.

La orden implica que el director del hospital debe entregar los restos a representantes de la Embajada iraní, tras una petición en este sentido presentada por la Policía de Galle Harbour, sin que Teherán haya reaccionado por ahora al fallo judicial.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dio el viernes las gracias a Sri Lanka por el rescate de marineros de la fragata 'Dena' tras el ataque estadounidense, un suceso que ha dejado cerca de 90 muertos y decenas de desaparecidos en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero en medio de unas negociaciones entre Teherán y Washington para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

El Pentágono había confirmado previamente que sus fuerzas atacaron la fragata iraní con un torpedo lanzado desde un submarino en aguas del océano Índico, destacando, en palabras del titular de la cartera, Pete Hegseth, que se trata del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Descubren más de un centenar de fósiles de reptil volador del Jurásico en El Castellar (Teruel)

Especialistas anuncian el hallazgo de numerosos restos de pterosaurios en una zona de Teruel, destacando la relevancia internacional de estos materiales datados del Jurásico superior y su aporte al conocimiento sobre la evolución y distribución de este grupo

Descubren más de un centenar

Sheinbaum reafirma su rechazo a la presencia militar de Estados Unidos en México

Infobae

Largas filas y retrasos en aeropuertos de EEUU por el cierre del Departamento de Seguridad

Infobae

Identifican una bacteria en el intestino humano capaz de mejorar la fuerza muscular

Infobae

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

La participación de especialistas internacionales y la creación de polos tecnológicos impulsaron reformas estructurales en la defensa europea, mientras alianzas industriales y proyectos científicos buscan minimizar la dependencia externa y reforzar la resiliencia frente al aumento de tensiones globales

Europa incrementó un 210% la