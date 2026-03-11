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Tchouaméni: "Cuando trabajamos todos juntos podemos ganar todos los partidos"

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Madrid, 11 mar (EFE).- Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, destacó la imagen ofrecida en "un partido grande" ante el Manchester City para vencer 3-0 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y aseguró que cuando trabajan "todos juntos" pueden "ganar todos los partidos".

"Cuando trabajamos todos juntos como equipo podemos ganar todos los partidos. Hay partidos que no hemos jugado de la mejor manera pero cada partido intentamos dar lo mejor y creo que hemos jugado un partido grande. Tenemos que seguir así si queremos ganar títulos esta temporada", analizó.

Tchoauméni elogió el partido del uruguayo Fede Valverde, que marcó el primer triplete de su carrera. "Es increíble lo que ha hecho, ha jugado en banda derecha pero puede jugar en todas las posiciones del campo con clase mundial".

Por último, reconoció que acabó con mucho dolor el partido en un tobillo y que será sometido a pruebas el jueves. "De verdad que no sé si tengo algo, vamos a hablar mañana pero no es lo más importante como estoy, es la victoria y como hemos jugado como equipo".

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EFE

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