(Previa) El Betis quiere asaltar Grecia y el Celta sorprender al Lyon en Balaídos

El atacante brasileño Antony ha destacado en el Real Betis a lo largo del torneo, participando en tres goles en los últimos cuatro partidos como titular, lo que lo coloca como el máximo anotador del equipo en la presente campaña europea. Esta aportación coloca al jugador en un papel clave en el tramo decisivo de la temporada, en momentos clave de definición para avanzar en la Liga Europa. Según informó Europa Press, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini afrontará una nueva oportunidad de avanzar a los cuartos de final de este torneo, algo que no ha logrado en su historia, enfrentando al Panathinaikos en el estadio olímpico de Atenas (18.45 horas), en el partido de ida de los octavos de final.

El Real Betis busca revertir la dinámica negativa con la que llega a Grecia después de haber caído en la liga ante el Getafe y sumar tres compromisos seguidos sin obtener la victoria, detalló Europa Press. La visita a territorio heleno, donde la escuadra andaluza nunca ha logrado imponerse en sus dos presentaciones previas —una concluyó en empate y la otra en derrota—, representa un escenario desafiante en el que el objetivo es lograr una ventaja para definir la eliminatoria en casa, en La Cartuja.

Los asistentes al estadio olímpico de Atenas esperan ver en el campo a un once reconocible del Betis, con un planteamiento en el que Antony y Ez Abde combatirán por las bandas buscando desbordar la defensa. La inclusión de Marc Roca y Pablo Fornals, quienes partieron como suplentes en el último duelo liguero, se da por descontada en la alineación inicial, informó el medio citado.

En frente se encuentra un Panathinaikos que afronta la cita tras haber eliminado al Viktoria Plzen en la fase de playoffs, luego de una tanda de penaltis, indicó Europa Press. El equipo griego llega con una racha de siete partidos sin perder y tres victorias de manera consecutiva en todas las competiciones. En el contexto europeo, el Panathinaikos sólo sufrió una derrota como local en cinco partidos de esta edición. Su única victoria en casa fue ante el Sturm Graz, mientras que los mejores resultados se han producido a domicilio.

Para el Betis, uno de los principales retos radica en neutralizar a Anass Zaroury, centrocampista marroquí, que se destaca como el máximo goleador del Panathinaikos en la Liga Europa y pieza indispensable en la generación de juego ofensivo, y Andrews Tetteh, autor de los tres tantos en la eliminatoria previa y partícipe en siete goles en sus últimos seis partidos, sumando cinco tantos y dos asistencias.

En otro frente, Europa Press consignó que el RC Celta afrontará en Balaídos (21.00 horas) el compromiso de ida de octavos de final frente al Olympique de Lyon, el equipo con mejor rendimiento en la fase de grupos, salvo su revés ante el Real Betis. El conjunto francés, dirigido por Paulo Fonseca, arrastra una serie de cuatro partidos sin triunfo y una reciente eliminación en la Copa de Francia, lo que ha sembrado dudas sobre su estado de forma.

El RC Celta, dirigido por Claudio Giráldez, experimentó una etapa positiva en la liga doméstica, enlazando cuatro victorias antes de caer por la mínima ante el Real Madrid. Este registro fortaleció a la plantilla y ha reavivado las opciones de pelear por los puestos europeos. El plantel celeste espera aprovechar el respaldo de Balaídos, donde sólo el Bologna ha conseguido imponerse (1-2), y donde se buscará obtener la quinta victoria como local en torneos europeos este curso.

En el aspecto deportivo, según publicó Europa Press, el Lyon cuenta con nombres consolidados en el fútbol internacional, como Endrick y Roman Yarenchuk en la delantera, conformando un ataque de peso. El centro del campo francés estará compuesto por el británico Tyler Morton, Abner Vinicius y Tolisso; este último aportó cuatro goles y una asistencia en sus últimos cinco encuentros de competición. Este bloque buscará controlar el ritmo del partido y condicionar el desarrollo del juego a su favor.

En el bando local, la figura de Iago Aspas resulta determinante para las aspiraciones del Celta. El delantero, máximo referente ofensivo del club, vuelve a las competiciones continentales con una producción de tres goles y tres asistencias en esta edición, subrayó Europa Press. Además, Williot Swedberg emerge como la sorpresa del 'playoff', al anotar dos de los tres goles que otorgaron la clasificación ante el PAOK griego.

Así, tanto el Real Betis como el RC Celta encaran el reto de las eliminatorias de octavos de final de la Liga Europa con aspiraciones fundadas en el rendimiento de jugadores destacados, el empuje colectivo y el objetivo de llegar con una renta favorable a sus respectivos partidos de vuelta, que definirán el pase a la próxima ronda continental.