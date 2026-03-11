Ministros de Sumar cargan contra las "mentiras" de Aznar en el aniversario del 11M y apelan al 'No a la guerra'

El día del aniversario del atentado del 11 de marzo ha estado marcado por un firme reclamo sobre el papel del gobierno español en los acontecimientos que antecedieron y sucedieron a la guerra de Irak. Según publicó Europa Press, integrantes destacados del espacio progresista expresaron críticas contra la gestión de José María Aznar, colocando en el centro del debate las decisiones tomadas en el periodo previo y posterior al ataque, en el que fallecieron 193 personas.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló directamente las declaraciones del Ejecutivo de entonces, subrayando la necesidad de recordar tanto a las víctimas como a quienes, desde el poder, distorsionaron la verdad. En un mensaje en la red social Bluesky, Díaz afirmó que el 11 de marzo se vivió “el miedo y el silencio” y, después, “la rabia al conocer las mentiras del gobierno de Aznar”, destacando además el papel de la ciudadanía, a la que describió como comprometida. Díaz afirmó además: “Recordar a las víctimas y señalar a los responsables es hacer justicia”.

Europa Press sostuvo que otros miembros del ejecutivo, también vinculados con Sumar y con cargos en distintos ministerios, urdieron intervenciones públicas alusivas a la guerra de Irak y el impacto que generó en la sociedad española. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, hizo una referencia explícita a la campaña ciudadana que utilizó la consigna 'No a la guerra', argumentando que hace 22 años “las consecuencias de otra guerra ilegal se llevaron la vida de 192 personas” y subrayando que, al recordar el atentado, renovaban ese rechazo a la implicación bélica exterior con un “alto y claro: 'No a la guerra'”.

Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, también difundió mensajes recordando el impacto del atentado y el significado de esa fecha para la sociedad madrileña. Según recogió Europa Press, García insistió en el homenaje a las víctimas y remarcó la respuesta solidaria de la población, aludiendo a la firmeza en condenar las guerras y “las mentiras que las justifican”.

En el mismo tono, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, subrayó que el paso de los años no ha borrado la memoria del “trágico 11M”. Europa Press consignó que Rego compartió a su vez el mensaje de Izquierda Unida, organización de la que es militante, donde se reafirma una posición clara contra la guerra y donde se describe el 11 de marzo como una tragedia que puso a prueba a la sociedad, resultando en una reacción que mezcló solidaridad, dignidad y voluntad de paz.

El medio Europa Press detalló, asimismo, el pronunciamiento del movimiento Sumar a través de su cuenta oficial en Bluesky. Sumar reiteró el recuerdo de las 193 víctimas del atentado y mencionó “los 22 años de silencio del PP”, vinculando directamente la experiencia del 11M con las consecuencias del conflicto de Irak. El mensaje concluyó: “La guerra de Irak tuvo consecuencias. Recordar también es decidir qué no repetir”.

Según las publicaciones a las que accedió Europa Press, los líderes progresistas pusieron en primer plano la insistencia en la verdad histórica, la importancia de la memoria colectiva y la exigencia de justicia tanto para las víctimas del atentado como para quienes consideran que contribuyeron, desde la esfera gubernamental, al conflicto internacional que rodeó la tragedia.