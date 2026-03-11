Agencias

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindica un ataque contra una base estadounidense en Kuwait

Guardar

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este miércoles un ataque perpetrado por sus fuerzas contra la base estadounidense en Arifjan, Kuwait, en el marco de las represalias adoptadas al calor de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático el pasado 28 de febrero.

"La base estadounidense en Arifjan ha sido alcanzada por dos misiles", ha confirmado la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim.

Del mismo modo, la noche de este martes la guardia iraní ha asegurado haber lanzado su operación "más feroz" desde el inicio de las hostilidades a través de la 37ª oleada de operaciones. La misma ha incluido un importante número de misiles superpesados tipo 'Jorramshahr' dirigidos contra el centro de comunicaciones por satélite Haela, al sur de Tel Aviv, en la costa de Israel, así como contra centros militares en Bir Yaqub, Jerusalén Oeste y Haifa.

A ello se suman "numerosos objetivos estadounidenses" en Erbil, en el Kurdistán iraquí (norte) y la 5ª Base Naval, según ha agregado la Guardia Revolucionaria de Irán.

Este miércoles, el subjefe de Seguridad y Fuerzas del Orden de la provincia iraní de Kerman, en el sureste del país, ha asegurado, según ha recogido Tasnim, haber "derribado" un "dron enemigo estadounidense-sionista".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

La transferencia masiva de recursos bélicos a Ucrania, impulsada por la guerra y el temor a cortes de suministro, llevó a políticas integradas de producción local e innovación con el objetivo de reducir dependencias y fortalecer la defensa continental, según SIPRI

Europa incrementó un 210% la

Ascienden a seis los civiles rusos muertos tras ataque de Kiev con misiles en Briansk

Infobae

Thales presenta un sistema integral de defensa aérea y antimisiles con IA

Infobae

Catar dice que interceptó misiles, tras ataques de Irán a Arabia Saudí, Emiratos y Kuwait

Infobae

Las bolsas chinas y de Hong Kong subían hasta un 0,85 % al mediodía ante caída de petróleo

Infobae