La Eurocámara pide un plan europeo para erradicar la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres

El Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea a priorizar la inversión en servicios de cuidados y conciliación familiar dentro del próximo presupuesto comunitario, argumentando que estas acciones permitirían una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y una reducción de las diferencias en el trabajo doméstico y de cuidados. Según informó Europa Press, la moción aprobada en la sesión plenaria solicita a la Comisión la presentación de un plan de acción concreto para erradicar tanto la brecha salarial como la de pensiones entre hombres y mujeres en la Unión Europea.

La votación, que tuvo lugar este miércoles en Estrasburgo, mostró un respaldo mayoritario a la iniciativa, con 458 votos a favor, 72 en contra y 98 abstenciones. Tal como informó Europa Press, el texto subraya las condiciones laborales y salariales desfavorables en los sectores donde la presencia femenina es predominante. A pesar de que las mujeres jóvenes alcanzan mayores niveles educativos que los hombres, estos sectores suelen estar peor remunerados y menos valorados.

El informe señala que la mejora de la participación femenina en el mercado laboral y sus condiciones de empleo podría contribuir a resolver la falta de mano de obra y cualificaciones que afecta a la Unión Europea, así como a incrementar la productividad y el crecimiento económico. Los eurodiputados destacaron la necesidad de reforzar la conciliación entre la vida profesional y personal, y de elevar los salarios en actividades con fuerte presencia de mujeres. Además, solicitaron que el próximo presupuesto a largo plazo de la UE destine recursos a servicios de cuidados, como guarderías y atención de larga duración.

La iniciativa parlamentaria también hace hincapié en que las mujeres continúan asumiendo una carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Europa Press detalló que esta situación reduce su participación en el empleo, limita sus posibilidades de promoción y afecta negativamente sus derechos de pensión. En respuesta a esta problemática, el texto presentado exige a los Estados miembro que fomenten la implicación masculina en las tareas de cuidado y el uso de la baja parental. Además, se propone establecer una baja por paternidad no transferible y “adecuadamente remunerada” para mejorar el reparto de responsabilidades y favorecer la vida de los nuevos padres en el continente.

Durante el debate, la ponente de la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Miroslawa Nykiel, perteneciente al Partido Popular polaco, explicó que la brecha salarial de género en la Unión Europea alcanzó el 12% en 2023. “Casi el 28% de las mujeres trabaja a tiempo parcial, muchas veces no por voluntad propia sino debido a la falta de acceso a servicios de cuidado”, puntualizó Nykiel según publicó Europa Press. De acuerdo con datos expuestos en la sesión, se estima que las mujeres realizan entre 54 y 67 días al año de trabajo no remunerado. Si se suman las labores domésticas y la organización familiar, este número supera las 8 semanas adicionales de actividad anual.

En materia de pensiones, la diferencia media alcanza el 25,4%. Europa Press reportó que, en palabras de Nykiel, “se han producido avances significativos hacia la igualdad salarial por un mismo trabajo en la Unión Europea, pero aún persiste la desigualdad de género”.

Irena Joveva, representante liberal de Eslovenia y ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, expresó en un comunicado recogido por Europa Press que la Comisión Europea tendría que destinar fondos comunitarios para aplicar medidas que reduzcan la brecha de género y, más tarde, pedir a los Estados miembro su seguimiento. Joveva afirmó sobre la relevancia de este plan: “La implementación es crucial para lograr la igualdad y una sociedad más justa”.

La propuesta respaldada por el Parlamento Europeo insiste en políticas que faciliten la conciliación de todas las personas, e invita a los Estados miembro a alentar a los hombres a asumir permisos parentales y potenciar bajas por paternidad no transferibles y bien remuneradas. Estas acciones formarían parte de una estrategia integral para fortalecer la igualdad de género, aumentar la participación de las mujeres en el trabajo y mejorar sus condiciones salariales y de pensión en toda la Unión Europea.