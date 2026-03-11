Hospiten realizará test gratuitos para la detección de cáncer de colon los días 25 y 26 de marzo

La especialista en Aparato Digestivo Kathrine Bustamante, del Hospital Universitario Hospiten Bellevue en Santa Cruz de Tenerife, informó que la tasa de curación del cáncer de colon puede llegar hasta un 90 por ciento si el diagnóstico se produce en etapas iniciales y la supervivencia se multiplica por seis cuando se detecta precozmente. La red hospitalaria Hospiten ha anunciado la realización de test gratuitos para detectar cáncer de colon, destinados a personas mayores de 45 años. Según informó Hospiten, estas pruebas estarán disponibles durante los días 25 y 26 de marzo en el marco de su campaña anual de concienciación y prevención.

De acuerdo con los detalles divulgados por la institución, la campaña se desarrolla coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Colon, el 31 de marzo, con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de la importancia de la detección anticipada. Tal como publicó Hospiten, los test que se realizarán corresponden a la prueba de sangre oculta en heces (TSOH), que permite identificar la presencia de sangre no visible a simple vista y detectar lesiones como pólipos de cierto tamaño, asociados al riesgo de desarrollar la enfermedad.

Hospiten detalló que las pruebas están dirigidas específicamente a personas de más de 45 años que no presenten síntomas digestivos tales como sangre apreciable en las heces, dolor abdominal o cambios recientes en el ritmo intestinal. Aquellas personas interesadas pueden solicitar cita previa a través de la plataforma digital o mediante la aplicación móvil hasta el 20 de marzo. Para participar, los convocados deberán acudir al centro seleccionado en la fecha y hora que les sea asignada, donde entregarán dos muestras que serán sometidas a análisis de laboratorio.

La prueba de sangre oculta en heces, explicó la doctora Bustamante para Hospiten, consiste en la recolección de una pequeña cantidad de materia fecal que posteriormente se analiza mediante técnicas inmunológicas. Este procedimiento busca identificar sangre no visible, lo que posibilita la localización precoz de pólipos o lesiones precancerosas. La especialista subrayó la ventaja de la intervención temprana, ya que reduce la complejidad de los tratamientos y aumenta significativamente la probabilidad de éxito en la curación.

En casos donde el paciente reporte síntomas recientes como sangre visible en las heces, dolor persistente o antecedentes familiares de cáncer de colon, los procedimientos diagnósticos suelen incluir una colonoscopia. De acuerdo con lo detallado por Hospiten, esta técnica permite obtener una visión directa del colon y completar el estudio para descartar o confirmar el diagnóstico.

La campaña de Hospiten, que este año alcanza su undécima edición, busca fomentar la prevención y lograr que la población reconozca los beneficios de efectuar controles regulares. Las autoridades sanitarias de la red de centros resaltan que la prevención constituye un factor decisivo para disminuir la mortalidad asociada con esta enfermedad. “La prevención sigue siendo nuestra mejor herramienta. Un simple test puede marcar la diferencia entre un tratamiento complejo y una intervención temprana con altas probabilidades de éxito”, destacó la doctora Bustamante, según reproduce Hospiten.

Hospiten insistió en la importancia de facilitar el acceso a pruebas diagnósticas a la población de riesgo, al considerar que la participación en campañas como esta contribuye a mejorar los índices de curación. El centro recuerda que el cáncer de colon es una de las principales causas de mortalidad por tumores en el mundo y que la detección precoz ofrece opciones terapéuticas menos invasivas y mayor supervivencia.

La iniciativa, según reportó la entidad, se integra en una estrategia de educación en salud y prevención, alineándose con otras campañas desarrolladas en años previos. El objetivo es mantener el mensaje preventivo y la oferta de herramientas sencillas y accesibles para la población objetivo. Hospiten señala que la colaboración de los pacientes y el compromiso con el seguimiento de las pautas médicas representan elementos clave en la lucha contra el cáncer colorrectal.