Primero de Mayo, la antesala de miles de maestros mexicanos que protestarán en el Mundial

Ciudad de México, 1 may (EFE).- La multitudinaria protesta del Día Internacional del Trabajo en Ciudad de México es la antesala de la que realizarán miles de maestros aprovechando la “coyuntura política” de la inauguración del Mundial de fútbol el próximo 11 de junio para expresar sus principales exigencias: jubilación digna, incremento salarial y un sistema solidario público de pensiones.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron a EFE en el marco de esta movilización, que arrancó en el Ángel de la Independencia de la capital mexicana, que su ‘Jornada de Lucha’ estará empatada con el inicio del Mundial con un paro nacional en el Zócalo, la sede del FIFA Fan Festival, evento gratuito para seguir la Copa del Mundo.

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“Esta 'Jornada de Lucha' tiene como objetivo encontrar esa coyuntura política y presionar, porque nosotros queremos respuesta a nuestras demandas”, explicó Pedro Ruiz, integrante de la sección 22 del estado de Oaxaca (sur) y una de las más combativas de la CNTE.

Ruiz precisó que no se tiene contemplado un enfrentamiento contra la afición mexicana ni confrontar el encuentro futbolero -que espera la visita de más de 5 millones de turistas en la capital mexicana-, pero sí pretende ser un llamado para que la sociedad “encuentre las incongruencias del gobierno”, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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“El gobierno que dice que no hay recursos para la clase trabajadora, pero sí hace un evento mundial en donde quiere aparentar que todo está bien en México”, lamentó.

La maestra Carolina Cortez, también integrante de la CNTE, coincidió con Ruiz en que la celebración de la Copa Mundial de la FIFA no tiene cabida en un país donde no se atiende a los trabajadores y señaló ​la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 como la principal exigencia de la CNTE.

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“Estamos exigiendo un sistema de pensiones y una jubilación digna, diferente a lo planteado en el 2007, que nos afecta no solo a nosotros como integrantes de una Coordinadora Nacional, sino también a todos los agremiados”, argumentó.

En México, la CNTE, uno de los sindicatos más influyentes y combativos del país, ha expresado en distintas ocasiones su descontento con las condiciones laborales y con la falta de cambios sustanciales en el modelo de evaluación docente.

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Tanto representantes del gobierno del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) como de su predecesora Sheinbaum se han reunido con integrantes de la CNTE en mesas de trabajo, sin embargo, los maestros consideran estos encuentros como “diálogos dilatorios” sin “negociaciones concretas”.

La ‘Jornada de Lucha’ de la CNTE tendrá entre sus principales demandas la abrogación de la ley del ISSSTE y de la reforma educativa emitida en 2019 -durante el mandato de López Obrador- y el aumento salarial del 100 % al sueldo base.

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Los maestros continuarán sus protestas a nivel nacional el 15 de mayo por el Día del Maestro y será el 17 de mayo cuando anunciarán las fechas del paro nacional en el contexto del Mundial de fútbol.

La movilización en Ciudad de México concluyó en Palacio Nacional, donde diversos sindicatos entregaron un pliego petitorio a las autoridades mexicanas. A la protesta acudieron, según medios nacionales, un estimado de 4.500 personas, cifra menor comparada con años anteriores que superan las 8.000.

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