Heridas cuatro personas por el impacto de dos drones en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Dubái

Las fuerzas de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos han informado en repetidas ocasiones sobre la interceptación de artefactos aéreos no tripulados y misiles en su espacio aéreo, asociando estos incidentes al contexto de tensiones militares en Oriente Próximo derivadas de recientes ataques entre Irán, Israel y fuerzas estadounidenses. Según publicó la Oficina de Medios de Dubái, el miércoles se registró la caída de dos drones en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái, lo que provocó lesiones en al menos cuatro personas de distintas nacionalidades. Las autoridades confirmaron que el tráfico aéreo continuó sin alteraciones tras el suceso y no se reportaron daños materiales significativos en el área del aeropuerto.

De acuerdo con la Oficina de Medios de Dubái, el incidente causó heridas leves a dos ciudadanos de Ghana y a un trabajador de Bangladés, mientras que un ciudadano indio sufrió lesiones moderadas. Los responsables de la operación aérea destacaron que ninguna de las actividades de salida o llegada de vuelos resultó afectada por la situación, según consignó el medio emiratí mediante un comunicado difundido a través de sus plataformas oficiales.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos no identificaron a los responsables del lanzamiento de los drones ni aportaron información adicional respecto a la procedencia de los artefactos. El comunicado recalcó la ausencia de datos que permitan establecer la autoría del ataque o determinar si existieron daños materiales precisos en el entorno del aeropuerto, más allá de las lesiones personales reportadas.

Según detalló la Oficina de Medios de Dubái, las víctimas recibieron atención médica oportuna en la zona tras lo ocurrido con los drones. Fuentes del aeropuerto reiteraron que la operatividad del principal centro aéreo del país no se vio comprometida por este incidente y las operaciones tanto nacionales como internacionales siguieron desarrollándose conforme a los horarios previstos.

El mismo día, diversas fuentes recordaron que Emiratos Árabes Unidos ha desplegado en otras ocasiones sistemas de defensa para interceptar misiles y vehículos aéreos no tripulados, en un contexto regional caracterizado por la escalada de acciones militares entre Irán y fuerzas estadounidenses e israelíes, lo que ha incrementado la vigilancia de instalaciones estratégicas en territorio emiratí. El medio estatal emiratí reportó que, como parte de sus operaciones de seguridad, las autoridades derribaron decenas de misiles y drones que tenían como objetivo intereses estadounidenses e infraestructuras militares, en respuesta a operaciones militares previas contra territorio iraní.

Desde la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero en territorio iraní, el contexto de seguridad en Oriente Próximo ha estado marcado por el intercambio de ofensivas entre los actores regionales. Esto ha provocado que aeropuertos, bases militares y otros objetivos estratégicos en Emiratos Árabes Unidos adopten medidas de protección frente a posibles amenazas indirectas. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han vinculado de manera oficial el incidente en las cercanías del aeropuerto de Dubái con los ataques reclamados por Irán contra intereses estadounidenses o israelíes, y la investigación sobre la procedencia y autoría de los drones continúa abierta, según explicó la Oficina de Medios de Dubái.

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los mayores del mundo por tráfico de pasajeros, no experimentaron retrasos ni cancelaciones a raíz de lo sucedido. De acuerdo con las declaraciones de los portavoces citados por el medio oficial emiratí, los mecanismos de contingencia puestos en práctica garantizaron la continuidad de los servicios para los usuarios y el personal del aeropuerto, al tiempo que se atendieron a los afectados.

Por el momento, las autoridades no han comunicado información suplementaria sobre la identidad de los heridos, el estado de salud de cada uno o posibles vínculos laborales con la infraestructura aeroportuaria. Ante la falta de datos concluyentes acerca de los perpetradores, las fuerzas de seguridad reforzaron la vigilancia en la zona y en otras instalaciones críticas, mientras se mantienen en contacto con organismos internacionales de aviación y seguridad con el objetivo de prevenir incidentes similares en el futuro, según informaron medios oficiales de Emiratos Árabes Unidos.