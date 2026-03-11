Hamás traslada su "sincera felicitación" a Irán por la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha expresado este miércoles su "sincera felicitación" a Irán por la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, en sustitución de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Expresamos nuestra sincera felicitación a nuestros hermanos en la República Islámica de Irán por la elección de su eminencia, el ayatolá Mojtaba Jamenei, como líder de la Revolución Islámica", ha manifestado el portavoz del grupo islamista palestino, Hazem Qasem.

Así, ha destacado que Hamás "le desea éxito a la hora de materializar las esperanzas del pueblo iraní para quebrar la agresión israelí-estadounidense y evitar que las fuerzas de la arrogancia mundial impongan su voluntad sobre Irán", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.