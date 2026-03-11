Flamengo golea a Bolívar y es líder del Grupo A

Quito, 10 mar (EFE).- Flamengo goleó este martes por 4-1 al Bolívar y, con 6 puntos, quedó como líder absoluto del Grupo A de la Copa Libertadores Sub-20, tras la derrota por 1-0 del Independiente Medellín ante el Estudiantes de Mérida, a falta de una fecha para el cierre de la primera fase.

Ryan Roberto, a los 4 minutos; Osmar, a los 8; Alan Santos, al minuto 90, y Da Mata, a los 94, sellaron la segunda goleada del equipo brasileño, campeón defensor del torneo, mientras que Ronald Cronenbold marcó el descuento boliviano a los 33.

Sin exigirse demasiado, Flamengo superó a un Bolívar que, con dos derrotas consecutivas, quedó eliminado del torneo, aunque cerrará su participación el próximo viernes frente al venezolano Estudiantes de Mérida.

Ryan Roberto abrió el marcador en el primer ataque del equipo brasileño y, en la siguiente aproximación al arco boliviano, Osmar amplió la ventaja.

Tras esas dos anotaciones, y bajo una lluvia que cayó durante casi todo el partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Liga de Quito, el bicampeón pareció conformarse con la ventaja.

Bolívar reaccionó y descontó con un potente disparo desde fuera del área del atacante Cronenbold.

La situación se complicó aún más para el conjunto boliviano cuando Andy Ortuño, que había ingresado al minuto 46, fue expulsado a los 53 por agredir a un rival ante la presencia del árbitro peruano Jordi Espinoza.

Cuando parecía que ese sería el marcador final, Alan Santos, uno de los jugadores más incisivos del Flamengo, anotó el tercero, y el defensa Da Mata, que ya había marcado en la primera fecha, cerró la cuenta con un remate desde corta distancia.

Por su parte, Estudiantes de Mérida dio la sorpresa de la jornada al imponerse al Independiente Medellín con un gol de Ander Izarra a los 72 minutos, tras un pase del atacante Keiver Urquiola.

El equipo colombiano comenzó con buen trabajo individual y colectivo, pero careció de profundidad ofensiva para inquietar con mayor ambición el arco rival, situación que aprovechó su rival, que con una propuesta simple y efectiva se quedó con la victoria.

El campeón defensor cerrará el Grupo A el próximo viernes frente al Independiente Medellín, mientras que Estudiantes de Mérida se medirá con Bolívar.

La segunda fecha del Grupo B se disputará este miércoles con los partidos entre Olimpia (Paraguay) y Palmeiras (Brasil) y entre Sporting Cristal (Perú) y Universidad Católica (Ecuador). EFE