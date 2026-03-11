El PP lleva sus medidas antiinflación a Congreso y Senado incorporando ayudas para electrointensivas y bonificar gasóleo

El Partido Popular ha sumado a sus propuestas fiscales medidas específicas para apoyar a las industrias electrointensivas, junto a una bonificación al gasóleo empleado en los sectores agrícola y pesquero. Estas iniciativas forman parte de un paquete dirigido a hacer frente al incremento de los costos energéticos y reducir el impacto de la crisis económica internacional sobre los sectores más vulnerables. Según informó Europa Press, las iniciativas parlamentarias serán formalmente elevadas tanto al Congreso de los Diputados como al Senado, abarcando diversas estrategias para minorar los efectos de la inflación y el aumento de precios energéticos.

El medio Europa Press detalló que el Partido Popular prevé presentar hoy una Proposición no de Ley ante el Congreso, además de una moción en el Senado, integrando tanto las medidas fiscales que había anunciado el lunes anterior como las nuevas propuestas dirigidas a sectores productivos intensivos en consumo energético. Estas acciones parlamentarias se trasladarán igualmente al Gobierno y serán compartidas con los distintos grupos parlamentarios, con la invitación a que analicen y propongan mejoras sobre el texto presentado. Según consignó Europa Press, la votación de la moción en el Senado se ha fijado para la semana siguiente, anticipándose en la Cámara Alta al debate programado para la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para el 25 de marzo.

Dentro del paquete de propuestas, el Partido Popular establece la duplicación de la deducción por cada hijo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), medida que, de acuerdo con fuentes citadas por Europa Press, liberaría una media de 200 euros anuales por familia. El texto contempla, además, aumentos en el mínimo personal aplicable por contribuyente y la actualización de los diferentes tramos del IRPF: para los tramos más bajos, el aumento sería de un 10 por ciento, mientras que para los más altos alcanzaría el 3 por ciento. Asimismo, el partido plantea que el resto de parámetros del IRPF sean actualizados conforme a la inflación prevista para el año 2025.

Europa Press informó que el Partido Popular calcula que sus medidas fiscales supondrían un ahorro conjunto de 3.200 millones de euros distribuidos entre 16 millones de contribuyentes, siendo las clases medias las principales beneficiadas, con un impacto estimado de 2.300 millones de euros, lo que representa el 70 por ciento de la cifra total. El paquete contiene también propuestas específicas de respuesta coyuntural ante la subida de los precios de la energía, con efectos previstos tanto para los hogares como para las empresas.

Las propuestas en el sector energético incluyen la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, la aplicación de una bonificación permanente del 80 por ciento en los peajes que gravan a las empresas electrointensivas y la convocatoria de la subasta de cogeneración, junto con una revisión de la retribución variable prevista para 2026. El Partido Popular también propone modificar el Estatuto de los consumidores electrointensivos para garantizar que estas industrias puedan competir en igualdad de condiciones, incrementando la dotación presupuestaria hasta el límite del 25 por ciento de los ingresos de derechos de emisión de CO2, de acuerdo con lo que permite la Directiva Europea. Igualmente, se contempla la elaboración del Estatuto de la Industria calorintensiva, así como la reducción de los costes por servicios de ajuste en el sector industrial, limitándolos a los niveles anteriores al apagón general del 28 de abril de 2025.

Según los cálculos ofrecidos por fuentes del PP a Europa Press, la anulación del Impuesto sobre la generación eléctrica permitiría descontar entre un 3 por ciento y un 4 por ciento en la factura final de electricidad para los consumidores. El ahorro estimado para una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos hijos, se situaría en torno a 900 euros anuales si todas las medidas de energía se mantuvieran a largo plazo, de acuerdo con la información proporcionada por el partido y recogida por Europa Press.

El paquete parlamentario incluye también la bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero, argumentando que estos dos sectores enfrentan una alta dependencia del combustible, lo que podría agravar aún más su situación con la escalada de precios. Las propuestas buscan aliviar el aumento de costes derivado del contexto internacional y apoyar la competitividad de actividades consideradas estratégicas para la economía nacional.

Durante un mitin en Castilla y León, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó la ausencia de medidas inmediatas por parte del Gobierno tras la reciente reunión del Consejo de Ministros, señalando que “no se ha aprobado ninguna iniciativa destinada a ayudar a ciudadanos y empresas ante la guerra de Irán”. Europa Press registró que Feijóo acusó al ejecutivo de “limitarse a trabajar en un eslogan”, en referencia al lema “No a la guerra” recuperado por el presidente del Gobierno durante la última semana. Según el relato de fuentes internas citadas por Europa Press, el Partido Popular afirmó que sus iniciativas muestran capacidad de respuesta frente a la situación, y alegan que el ejecutivo ha optado por priorizar sus propias estrategias electorales antes que adoptar medidas de protección dirigidas a la población frente a una coyuntura económica complicada.

Los documentos que se planea entregar a los grupos parlamentarios buscan involucrar a todas las formaciones en el análisis del impacto y la viabilidad de las propuestas, antes de la votación en el Senado. Europa Press precisó que, al promover el debate y la posible mejora de las iniciativas, el Partido Popular aspira a lograr un respaldo amplio en la Cámara Alta, mientras se aproxima la fecha de comparecencia del presidente del Gobierno para explicar la respuesta institucional ante el actual panorama económico derivado de la crisis internacional.

Las medidas recogidas en la Proposición no de Ley y en la moción del Senado abordan tanto criterios de urgencia para amortiguar la inflación como modificaciones estructurales del sistema fiscal y del mecanismo de apoyo a las industrias con elevado consumo de energía. Europa Press resaltó la combinación de incentivos tributarios y bonificaciones sectoriales dentro de este plan, así como la atención prestada a la actualización de los parámetros fiscales en función de los niveles de inflación previstos, que condicionan la capacidad de gasto real de los hogares españoles.

Con esta estrategia legislativa, el Partido Popular presenta una alternativa que, según sus propias estimaciones recogidas por Europa Press, aportará una reducción efectiva de carga impositiva y gastos por suministro energético, beneficiando de manera particular a las clases medias y a los sectores productivos de mayor dependencia energética, mientras se evalúa el efecto agregado sobre la economía nacional en el escenario internacional actual.