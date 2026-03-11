El Equipo Paralímpico Español recibe a la ministra Milagros Tolón en la Villa de Cortina d'Ampezzo

Durante su visita programada para los próximos días, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, sumará su presencia al respaldo institucional hacia la delegación española, que afronta la última fase de preparación para los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. El evento ya ha contado con la visita de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, quienes acudieron este miércoles a la Villa de Cortina d'Ampezzo y recorrieron las instalaciones junto a los esquiadores y riders del equipo nacional, así como con técnicos, personal sanitario, personal de oficina y líderes del deporte paralímpico español. La noticia principal radica en el fuerte respaldo institucional que acompaña a los atletas en la etapa preliminar del ciclo olímpico invernal, según informó el Comité Paralímpico Español (CPE).

El CPE detalló que las autoridades españolas, encabezadas por Tolón y Martínez, visitaron la villa acompañadas por Alberto Durán, presidente del Comité Paralímpico Español, y Francisco Botía, director general de la misma entidad. También integraron la comitiva el embajador de España en Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios, y el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus. Esta última entidad agrupa a los únicos deportistas españoles que han accedido a la clasificación para estos Juegos Paralímpicos de Invierno, marcando su debut en una cita de tales características, reportó el CPE.

El equipo español, compuesto fundamentalmente por esquiadores y riders, compartió con la delegación institucional información detallada sobre el funcionamiento de las instalaciones, la logística de la villa de deportistas y el trabajo del personal técnico, sanitario y administrativo de la delegación nacional. Según consignó el medio, la visita permitió destacar la labor de los equipos de apoyo, desde los entrenadores hasta el personal sanitario y de oficina, quienes brindan respaldo diario a los atletas y facilitan su concentración en la preparación deportiva.

La Real Federación Española de Deportes de Invierno, cuyo presidente debutará por primera vez en una edición paralímpica en representación de los deportes de nieve, suma un componente innovador en la historia del deporte paralímpico nacional. El medio CPE informó que la presencia institucional y federativa también significa un reconocimiento al trabajo de los técnicos y responsables deportivos encargados de llevar a los atletas españoles al más alto nivel.

Durante el recorrido, las responsables políticas enfatizaron su apoyo a los deportistas, entrenadores y equipos médicos. Su visita se produjo durante una fase clave de preparación de cara a los Juegos de Milán-Cortina 2026. Tal como declaró el Comité Paralímpico Español, la presencia de representantes gubernamentales y deportivos en la villa constituye una muestra de respaldo, tanto a los atletas como al equipo técnico y sanitario encargado de su bienestar y rendimiento.

El CPE también reportó que en los próximos días la delegación recibirá la visita de Elma Saiz, quien tendrá contacto directo con los miembros del equipo nacional para expresarles, en nombre del Gobierno, el apoyo a su labor y a la representación de España en el evento internacional.

Estas acciones de acompañamiento institucional y federativo se presentan pocos meses antes del inicio de los Juegos de Milán-Cortina 2026, un periodo donde los equipos ultiman detalles en materia de entrenamiento, estrategia y atención sanitaria, según difundió el CPE. El respaldo manifestado por las máximas autoridades se integra así a los preparativos que realizan esquiadores, técnicos y personal de la delegación española, en uno de los momentos decisivos de su preparación para la cita olímpica invernal.