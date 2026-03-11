EEUU confirma el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en su ofensiva aérea contra Irán

El comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), almirante Brad Cooper, informó que la ofensiva contra Irán ya alcanzó más de 5.500 objetivos enemigos y operativos sobre más de 60 buques navales iraníes, entre ellos la destrucción del último de los cuatro buques de guerra clase Soleimani, según reportó el medio original. Estos operativos, detalló Cooper, se desarrollaron durante los primero doce días de acciones intensivas en la región y reflejan el uso de tecnología de vanguardia en el campo de batalla.

De acuerdo con la información publicada, el Ejército estadounidense confirmó el uso de sistemas de Inteligencia Artificial en el análisis y procesamiento de datos para sus operaciones en Irán. Cooper indicó que, aunque la Inteligencia Artificial agiliza y facilita la recopilación y el análisis de datos, la decisión final sobre los bombardeos siempre recae en mandos militares humanos. “Nuestros combatientes están utilizando una variedad de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial. Estos sistemas nos ayudan a analizar enormes cantidades de datos en cuestión de segundos, de modo que nuestros líderes puedan filtrar el ruido y tomar decisiones más inteligentes más rápido de lo que el enemigo puede reaccionar”, aseguró el almirante, según citó el medio.

El Pentágono insistió en que la función de estos sistemas tecnológicos consiste en reducir de horas o incluso días, a tan solo segundos, el tiempo necesario para analizar datos de inteligencia relevantes para las operaciones militares. A pesar del uso cada vez mayor de la Inteligencia Artificial, la cadena de mando garantiza que sean personas las responsables de decidir cada acción ofensiva. Según detalló el almirante Cooper, “los mandos militares siempre tomarán las decisiones finales y son humanos quienes decidirán cuándo disparar”.

El medio consigna que, de acuerdo con el balance presentado por CENTCOM, el Ejército estadounidense mantiene superioridad aérea sobre amplios sectores del territorio iraní. La fuerza militar norteamericana focalizó sus ataques en neutralizar las capacidades ofensivas iraníes, haciendo hincapié en la destrucción de sistemas de misiles balísticos y drones que pudieran representar una amenaza a sus intereses y aliados en la región.

Además, los operativos incluyeron acciones directas contra medios navales iraníes, alcanzando a más de 60 embarcaciones asociadas con la Armada de Irán. Con la eliminación del último de los buques clase Soleimani, toda una línea de naves de combate fue retirada de circulación, según destacó el almirante Cooper. “Caracterizaría nuestros ataques como impredecibles, dinámicos y decisivos”, expresó el jefe militar, de acuerdo al recuento publicado por el medio.

Estados Unidos afirma que la ofensiva ha ido en aumento desde su inicio, logrando según el Pentágono ejercer presión y asestar golpes significativos a las fuerzas militares iraníes. Mientras tanto, Cooper señaló que la capacidad bélica iraní presenta signos de debilitamiento paulatino, acorde con la intensidad de los ataques y el impacto de las recientes acciones militares.

El reporte también incluyó un reconocimiento por parte de Cooper a todas las ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses implicadas en el operativo. El almirante expresó que “todo el equipo está rindiendo de forma sobresaliente”, en una declaración dirigida a destacar el desempeño de los diferentes componentes de las fuerzas desplegadas, según consignó el medio original.

El uso de Inteligencia Artificial en el conflicto representa un avance significativo en la doctrina militar estadounidense. Las nuevas tecnologías facilitan que los datos recopilados sean procesados y analizados en intervalos mucho más breves que antes, permitiendo a los mandos adoptar decisiones operativas prácticamente en tiempo real. Pese a estos adelantos, las autoridades insisten en destacar el mantenimiento del control humano sobre las decisiones clave en el escenario bélico.

Según publicó la fuente original, el ejército estadounidense considera que la combinación de superioridad tecnológica y capacidad de decisión directa de sus mandos aporta una ventaja táctica decisiva en la campaña contra Irán. El Pentágono sostiene que la incorporación de sistemas de Inteligencia Artificial no solo optimiza los procedimientos internos, sino que también establece una diferencia frente a la capacidad de reacción de las fuerzas iraníes, que, según la evaluación estadounidense, quedan en desventaja ante la velocidad y la precisión de las operaciones en curso.

El conflicto ha avanzado hacia una fase en la que la agilidad y la flexibilidad resultan elementos prioritarios para ambas partes, pero el liderazgo del CENTCOM descarta que la Inteligencia Artificial reemplace la autoridad de los mandos humanos, manteniendo así una estructura de responsabilidad en cada decisión tomada en el contexto de la guerra con Irán.