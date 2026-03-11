Detenidos tres hermanos acusados de "atentado terrorista" tras la explosión en la Embajada de EEUU en Oslo

El procedimiento judicial contra los tres hermanos de origen iraquí comenzó luego de que imágenes de videovigilancia captaran a un individuo encapuchado, vestido de negro y con mochila acercándose a la entrada de la Embajada de Estados Unidos en Oslo la madrugada del domingo, momento en el que se registró una potente explosión. Según la cadena NRK, la policía de la capital noruega detuvo a los tres jóvenes, que residen en Oslo y tienen alrededor de 20 años, bajo las acusaciones establecidas en el artículo 138 del Código Penal referente a atentados terroristas.

De acuerdo con NRK, Christian Hatlo, abogado de la policía, explicó en rueda de prensa que las autoridades consideran, basado en la investigación, que uno de los detenidos tuvo participación directa en los hechos, mientras que los otros dos colaboraron en distintas fases previas y posteriores al ataque. El medio NRK detalló que el operativo policial se desarrolló sin incidentes y que los implicados no cuentan con antecedentes penales. El arresto se realizó después de analizar el material audiovisual registrado por cámaras próximas al recinto diplomático.

Las declaraciones de la policía recogidas por NRK subrayan que los tres serán presentados ante las autoridades en las próximas horas para prestar declaración formal. Hatlo añadió que la investigación no descarta la posible participación de más personas, por lo que no se excluyen nuevos arrestos en el futuro inmediato. NRK informó que la policía mantiene abiertas todas las hipótesis, incluyendo la posibilidad de injerencia extranjera, aunque por el momento no existe confirmación en ese sentido.

Sobre las circunstancias de la explosión, la policía comunicó que el incidente sucedió a la 01:00 de la madrugada (hora local) frente a la Embajada de Estados Unidos en Oslo. De acuerdo con el reporte de NRK, la detonación fue percibida como "potente", pero no se reportaron heridos debido al alto nivel de seguridad y protección del edificio diplomático. Hatlo informó que los daños materiales en la legación no fueron graves, lo que atribuyó a las medidas de seguridad con las que cuenta la representación estadounidense.

En la conferencia de prensa, el portavoz de la policía remarcó que hasta el momento no se ha establecido con certeza el móvil del ataque, ni el método exacto empleado para provocar la explosión. NRK puntualizó que los equipos forenses continúan recolectando pruebas tanto en la escena del incidente como en las propiedades vinculadas a los sospechosos.

El medio noruego reportó que la Embajada de Estados Unidos ha colaborado activamente con las autoridades locales durante las primeras fases de la investigación. Hasta el momento, la legación diplomática no ha emitido declaraciones públicas respecto a las detenciones ni al avance de las pesquisas.

Los tres jóvenes fueron privados de libertad a inicios de la semana, y su situación procesal dependerá de los interrogatorios previstos para las próximas horas. Según NRK, la policía sigue tratando de establecer con precisión los vínculos entre los hermanos y el modo en que habrían planeado y ejecutado el ataque.

La actuación policial tras el atentado comprendió el despliegue de unidades especiales en distintos puntos de Oslo, así como el refuerzo de la vigilancia cerca de otras representaciones diplomáticas y edificios públicos considerados de riesgo. Según publicó NRK, esta medida forma parte del protocolo de seguridad preventivo ante incidentes similares en territorio noruego.

NRK señaló que, pese a la gravedad de la acusación de "atentado terrorista", las autoridades insisten en mantener la investigación abierta y evaluar todas las pistas aportadas por la ciudadanía, así como la información extraída de las cámaras de seguridad y dispositivos electrónicos.

El abogado de la policía, Christian Hatlo, aseveró durante la rueda de prensa que la identidad de los detenidos y otros detalles sobre su residencia se mantienen bajo reserva a fin de proteger la integridad de la investigación, según reportó NRK. La policía tampoco ha proporcionado información sobre el tipo de explosivo utilizado ni los posibles motivos detrás del ataque.

Las autoridades mantienen contacto permanente con los servicios de inteligencia nórdicos y refuerzan la coordinación internacional para confirmar o descartar posibles conexiones con actores o intereses externos a Noruega. Según consignó NRK, aunque la hipótesis principal se centra en la acción localizada y ejecutada en Oslo, no se excluye ninguna alternativa que pudiera surgir de los análisis en curso.

La policía solicitó la colaboración de la ciudadanía para recabar información adicional sobre los movimientos detectados horas antes de la explosión y recalcó la importancia de cualquier dato que pudiera ayudar a esclarecer los hechos, tal como detalló NRK. Hasta ahora, la investigación se orienta tanto a reconstruir el recorrido del sospechoso principal como a identificar la naturaleza y procedencia del artefacto empleado.

Según el medio de radiodifusión, la explosión en la entrada de la Embajada estadounidense reavivó la atención sobre las medidas antiterroristas implementadas en la capital noruega, así como sobre la cooperación bilateral entre Noruega y Estados Unidos en materia de seguridad diplomática e intercambio de inteligencia. NRK informó que, tras el incidente, otras embajadas en Oslo han revisado de forma preventiva sus protocolos internos y la presencia de agentes de seguridad en sus inmediaciones.

El caso permanece bajo investigación, y la policía anunció que informará sobre avances relevantes cuando la confidencialidad procesal lo permita, según reportó la cadena NRK.