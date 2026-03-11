Detenidos los dos hermanos en cuya casa se han encontrado los restos óseos en la búsqueda de Francisca Cadenas

El operativo llevado a cabo por la Guardia Civil incluyó la presencia de más de medio centenar de agentes que realizaron rastreos y excavaciones en la calle Nueva de Hornachos, la cual fue cerrada al tránsito desde las primeras horas del miércoles. Esta intervención se centró en una vivienda ubicada a pocos metros del domicilio de Francisca Cadenas, cuya desaparición en mayo de 2017 permanece sin resolver. Según consignó Europa Press, los agentes recuperaron restos óseos enterrados en el patio exterior de dicha vivienda, donde residen dos hermanos que ahora se encuentran bajo custodia policial.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la búsqueda de indicios en la propiedad de los hermanos investigados se desarrolló con la participación de diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil, como criminalística, buzos y grupos de montaña. La investigación, dirigida desde la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros, cuenta con la coordinación de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Comandancia de Badajoz, apoyadas específicamente por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística.

El hallazgo de los restos humanos llevó inmediatamente a la detención de los dos hermanos. Posteriormente, las fuerzas de seguridad mantuvieron la inspección dentro del inmueble, donde los sospechosos permanecieron bajo vigilancia junto a su defensa letrada. Fuentes de la investigación citadas por Europa Press precisaron que los restos fueron extraídos de una zona al aire libre del patio y trasladados al Servicio de Criminalística en Madrid con el objetivo de realizar los análisis de identificación correspondientes. Se prevé que ambos detenidos pasen la noche en las dependencias policiales mientras avanzan las diligencias.

La zona donde se realizó la intervención, en la calle Nueva de la localidad pacense, se mantuvo inaccesible durante toda la jornada debido a la afluencia de efectivos y a la magnitud de las labores de búsqueda. Este despliegue, confirmó Europa Press, responde a una actuación específicamente orientada a recabar pruebas relacionadas con la desaparición de Francisca Cadenas. La mujer fue vista por última vez en la misma calle siete años atrás, lo que ha vuelto a centrar el caso en el entorno más próximo a su vivienda.

En relación con el procedimiento judicial, Europa Press detalló que la investigación y las actuaciones policiales están siendo seguidas con estricta vigilancia por el órgano jurisdiccional competente, lo que garantiza el cumplimiento de los protocolos legales y el respeto a los derechos de los dos detenidos. La presencia continuada de la defensa letrada durante la custodia subraya la aplicación de estas garantías procesales.

No se han hecho públicas, hasta el momento, conclusiones sobre la identificación de los restos recuperados, ya que el proceso de análisis por parte del Servicio de Criminalística de Madrid se encuentra en sus primeras fases. Sólo después de estos estudios se podrá confirmar si se corresponden o no con Francisca Cadenas. Las autoridades han adoptado medidas para gestionar la información de manera reservada hasta que existan resultados concluyentes.

Este nuevo avance en el caso ha generado expectación en Hornachos, localidad donde la desaparición de Francisca Cadenas sigue siendo un hecho no esclarecido desde mayo de 2017. Según ha reportado Europa Press, el desarrollo de la operación y los últimos acontecimientos se están produciendo bajo la máxima supervisión judicial, mientras la investigación continúa abierta.