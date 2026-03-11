Desmantelan un grupo especializado en robar vehículos en Alicante y Valencia para exportarlos de forma ilegal

Las autoridades localizaron ocho vehículos robados e incautaron una amplia gama de herramientas para manipular y exportar automóviles en el operativo dirigido contra un grupo criminal en la Comunidad Valenciana. Según información de la Guardia Civil y la Policía Nacional, los cuatro arrestados, de origen bielorruso y con edades entre los 40 y los 50 años, estaban asentados en Benidorm y Llíria. Los implicados, con antecedentes recientes en hechos similares, enfrentan cargos por robo con fuerza, falsificación de documento público y pertenencia a organización criminal, y han sido recluidos en prisión provisional tras pasar a disposición judicial.

De acuerdo con el comunicado conjunto recogido por el medio, la operación surgió en octubre pasado, luego de que agentes detectaran en El Campello un turismo que contaba con placas de matrícula falsas. Esta intervención permitió descubrir lo que los investigadores describen como una trama delictiva organizada, orientada al robo y exportación ilícita de vehículos desde Alicante y Valencia hacia mercados internacionales.

El dispositivo policial, activado ante el aumento de robos con fuerza de cierto tipo de vehículos en la provincia de Alicante, integró los equipos especializados de la Guardia Civil, a través del Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, junto al Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Policía Nacional. Esta coordinación facilitó la identificación del grupo criminal, conformado por ciudadanos bielorrusos que, según los investigadores, seleccionaban previamente los vehículos a sustraer, colocándoles dispositivos de geolocalización para monitorizar todos sus desplazamientos.

El procedimiento que seguían los detenidos, detalló la Policía Nacional, incluía el empleo de inhibidores de frecuencia destinados a dejar fuera de servicio los sistemas de alarma y seguridad de los vehículos, así como herramientas avanzadas para realizar una apertura electrónica y acceder al interior de los coches. Tras el robo, los vehículos no se movían rápidamente fuera de la zona: los responsables los llevaban a “zonas apartadas”, donde permanecían estacionados durante semanas. Esta práctica, conocida en los ambientes policiales como dejar “enfriar” el vehículo, dificulta las labores de rastreo y localización por parte de los cuerpos de seguridad.

Transcurrido este periodo, los miembros del grupo manipulaban los automóviles realizando nuevos números de bastidor con una máquina troqueladora, instalaban etiquetas identificativas apócrifas y conseguían documentación falsa, algunas veces utilizando documentos obtenidos en otros países europeos. Las últimas modificaciones se efectuaban en un chalet en Llíria, donde la organización tenía montados los recursos técnicos para ejecutar estas tareas.

Según consignó la Guardia Civil, tras preparar los vehículos, los sospechosos contactaban con conductores procedentes de otros países que se encargaban del traslado por carretera. Así, los automóviles eran llevados desde Alicante hasta Francia, país donde se comercializaban bajo la apariencia de legalidad.

La fase culminante de la investigación, comunicó la Policía Nacional, tuvo lugar el pasado 9 de febrero con la realización de varios registros simultáneos en tres puntos: un domicilio en Benidorm, un trastero alquilado en Finestrat y el chalet de Llíria que servía como base operativa para la manipulación final de los automóviles. En el desarrollo de estos registros, los agentes contaron con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Valencia (USECIC) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Benidorm.

Durante las inspecciones, los agentes decomisaron una máquina troqueladora para la fabricación de números de bastidor, instrumentos para la apertura electrónica de vehículos, placas de matrícula falsas, documentación de vehículos falsificada, una máquina clonadora y codificadora de llaves, dispositivos de geolocalización, inhibidores de frecuencia, numerosos espadines destinados a abrir puertas, pintura para modificar los números de bastidor, un conjunto de cuchillos ornamentados y módems portátiles para coches. Además, la totalidad de los materiales almacenados en el trastero de Finestrat fue intervenida por los cuerpos policiales.

Según informó la fuente policial, los registros también permitieron la localización y recuperación de ocho vehículos que la organización había sustraído en diferentes operativos dentro del mismo esquema delictivo. Tras la detención, los cuatro varones fueron puestos ante la autoridad judicial, quien dictaminó su ingreso inmediato en prisión provisional a la espera de la instrucción de la causa penal.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional aseguraron que la organización presentaba un alto nivel de especialización técnica y una estructura logística compleja, permitiéndoles realizar los robos y modificaciones de manera sistemática. Según publicaron ambas instituciones, la desarticulación del grupo representa el cese de una actividad ilícita que había experimentado un repunte notorio en la zona durante los últimos meses.