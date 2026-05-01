Zelenski anuncia una desmovilización gradual para este año gracias a una ampliación de los contratos en vigor

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este viernes de ciertas novedades que atañen al conjunto de las Fuerzas Armadas, en las que se incluyen aumentos salariales y también una desmovilización gradual para este mismo año 2026 que beneficiaría a quienes fueron movilizados en un primer momento.

"He dado instrucciones para reforzar el sistema de contratos en las Fuerzas de Defensa de tal manera que, al ampliar el componente contractual, podamos garantizar ciertas condiciones de servicio y la posibilidad, a partir de este año, de dar de baja gradualmente a quienes fueron movilizados con anterioridad, basándonos en criterios temporales claros", ha contado Zelenski, en redes sociales.

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Asimismo, ha dado orden de aumentar de "manera significativa" el salario de quienes forman las Fuerzas Armadas, en especial el de aquellos con "misiones de combate en la línea del frente" y cuya "experiencia" y "efectividad" en el conflicto haya quedado demostrada.

En ese sentido, ha señalado que el salario para los militares que se desempeñan en posiciones que no son de combate no debe estar por debajo de las 30.000 grivnas (580 euros), mientras para aquellas que sí lo son, el sueldo "debería ser varias veces mayor". Los altos mandos, como comandante, sargentos y oficiales, la paga "debe ser digna y significativamente mayor".

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Zelenski ha destacado el papel de la infantería, la "que sostiene la línea del frente". Ha de "sentir" que es "realmente respetada" por el Estado de Ucrania, ha dicho, y por ello, disponer de "contratos especiales" con pagos desde las 250.000 a las 400.000 grivnas (4.850-7.700 euros) dependiendo de su labor en combate.

No obstante, el presidente ucraniano no ha dado detalle alguno de cómo piensa el Estado ucraniano hacer frente a este nuevo dispendio, aunque bien podría sufragarse con el préstamo por valor de 90.000 millones de euros concedido en abril por la UE.

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Zelenski ha explicado que esperan contar para mayo con todos los detalles de la reforma, que ha de comenzar a aplicarse a partir de junio, en especial lo que tiene que ver con los salarios de soldados, sargentos y comandantes del Ejército.

La cuestión de la desmovilización dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania es un asunto que viene tratándose en los últimos dos años, en medio, no obstante, de ciertos problemas para lograr el ingreso de nuevos reclutas.

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En 2024, el Congreso ya examinó un proyecto de ley preveía una reforma que proponía la posibilidad de desmovilizar a aquellos soldados ucranianos que hubieran prestado servicio durante 36 meses consecutivos. Sin embargo, esta cláusula quedó fuera del texto con la idea de elaborar un documento aparte sobre este asunto.

Desde el inicio de la invasión, han sido frecuentes los vídeos que han circulado en redes sociales en los que se ven a militares y policías deteniendo de manera violenta a ciudadanos ucranianos en edad de servicio militar, muchos de los cuales acaban desertando poco después de ser reclutados.

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Las propias autoridades de Kiev han reconocido el "trato inhumano" que reciben estas personas cuando son detenidas a la fuerza y trasladadas en contra de su voluntad a centros de reclutamiento.

""Sin movilización es imposible reponer las filas del Ejército (...) Lo único que se puede intentar modificar realmente es el trato inhumano hacia las personas durante la movilización forzosa", dijo en abril, durante un foro de defensa en Kiev, el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kirill Budanov.

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