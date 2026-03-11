Alemania sólo permitirá aumentar los precios en las gasolineras una vez al día

La adopción del llamado “modelo austríaco” en Alemania representa un intento del Ejecutivo para modificar el comportamiento del mercado del combustible ante la persistente escalada de precios, situación que según la ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche, responde a fluctuaciones internacionales relacionadas con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y su impacto en Oriente Medio y el golfo Pérsico. De acuerdo con la agencia EFE, el Gobierno alemán acotó que trabajará en reformas legales que habiliten la aplicación de ese sistema, en el que las gasolineras podrán reducir el precio del combustible en cualquier momento del día, pero solo tendrán permitido aumentarlo una vez durante la jornada.

La ministra Reiche declaró en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que la medida busca dar respuesta a la presión económica que enfrentan tanto los trabajadores que dependen de sus automóviles para desplazarse como las medianas empresas que se ven afectadas por el alza en los costes de energía. Manifestó que “sabemos que muchos trabajadores que se desplazan, pero también muchas medianas empresas están sufriendo la carga de los altos precios”, publicó EFE.

El desarrollo de este marco regulatorio prevé fortalecer la vigilancia en materia de competencia, según detalló el medio EFE, debido a que el comportamiento habitual de los precios de las gasolineras ha consistido en incrementos rápidos cuando sube el valor internacional del crudo, pero descensos muy lentos cuando este disminuye. Reiche expresó la intención del Ejecutivo de “romper ese mecanismo”, y detalló que se buscará introducir la limitación cuanto antes.

El Gobierno prevé que la implementación de esta regulación pudiera requerir modificaciones a la legislación vigente, en particular a la ley anticarteles. Dependerá de los procesos parlamentarios la rapidez con la que puedan entrar en vigor los nuevos controles; la ministra apuntó la posibilidad de asociar las reformas necesarias a proyectos legislativos ya en trámite para agilizar la entrada en vigor del modelo, según consignó EFE.

La Comisión Antimonopolios se manifestó de acuerdo con los lineamientos que propondrían los cambios normativos sobre la función de regulación de los mercados energéticos, reportó la agencia. El Ejecutivo también valora reforzar la supervisión para identificar y sancionar eventuales acuerdos ilícitos entre operadores de estaciones de servicio, que atentarían contra la libre competencia y podrían desembocar en prácticas de cartelización o fijación de precios.

Desde el inicio actual del conflicto armado que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, sucedido por su expansión en otras áreas de Oriente Medio, el aumento en los precios de la gasolina y el diésel ha tenido un carácter sostenido y actualmente superan los 2 euros por litro, afirmó EFE. La reacción gubernamental se produce en respuesta al impacto que estas subidas generan no sólo en los hogares y empresas afectadas, sino también en la economía general del país.

Con la introducción del “modelo austríaco”, el Ejecutivo germano busca limitar la volatilidad que ha caracterizado al mercado de combustibles tras el estallido de la crisis en Oriente Medio y frenar cualquier posible abuso por parte de operadores de estaciones de servicio. El plan incluye la posibilidad de disminuir los precios sin límite diario, mientras se restringe el alza a una sola vez al día, lo que en opinión del Gobierno puede contribuir a una mayor estabilidad en la carga económica soportada tanto por consumidores particulares como por sectores productivos.

El proceso de aplicación del nuevo esquema, de acuerdo con lo publicado por EFE, dependerá primero de la resolución de los requisitos legales pendientes y de la capacidad de las autoridades de monitorear y hacer cumplir la normativa. Las autoridades han subrayado la importancia de evitar prácticas que permitan a los operadores del sector aprovecharse de una legislación poco restrictiva para aumentar precios de forma desproporcionada con relación al mercado internacional. Puesto que las fluctuaciones en el costo del barril de petróleo han tenido un reflejo inmediato en las tarifas del consumidor final en Alemania, el Ejecutivo considera imperativo contar con herramientas que permitan una intervención efectiva y rápida.

Además de la introducción del nuevo modelo regulatorio, el Gobierno analiza medidas complementarias para reforzar los controles sobre precios y fomentar condiciones de transparencia y competencia, publicó EFE. Las discusiones políticas apuntan a una evaluación continua del impacto de la medida en los precios del combustible y en el comportamiento de los actores del mercado, con el objetivo de modificar o adaptar la regulación en función de los resultados que se vayan obteniendo.

La decisión se produce en un contexto en el que fuerzas económicas internacionales generan incertidumbre y presión sobre los mercados energéticos nacionales, condicionando la capacidad de los Gobiernos para proteger a consumidores y empresas frente a incrementos sostenidos en los precios. La política aplicada por Alemania refleja una tendencia europea a buscar fórmulas regulatorias que moderen efectos adversos de crisis internacionales en el sector energético, detalló EFE.