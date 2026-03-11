Alemania aportará parte de sus reservas de petróleo en el plan de la AIE para liberar 400 millones de barriles

Alemania ha confirmado este miércoles que realizará su aportación en respuesta a la petición de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que busca liberar reservas de petróleo de sus miembros por un volumen equivalente a 400 millones de barriles.

"Accederemos a esta solicitud y haremos nuestra contribución", ha confirmado la ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche.

Los miembros de la AIE mantienen actualmente unos 1.200 millones de barriles de reservas de emergencia, además de otros 600 millones de barriles en inventarios de la industria que se mantienen por obligación gubernamental.

El plan de liberar 400 millones de barriles superaría ampliamente la anterior intervención récord de 182 millones de barriles desplegada por la AIE al comienzo de la guerra en Ucrania.

Durante su intervención esta mañana en Los Desayunos Informativos de Europa Press, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado el apoyo de España a la propuesta de la AIE para llevar a cabo la mayor liberación de reservas petrolíferas de su historia.

"Por parte de España vamos a apoyar, nosotros siempre hemos sido solidarios y entendemos que de esta manera también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados y que otros países, cuyas tensiones van más allá de los precios, puedan tener respuesta en el suministro", ha afirmado la vicepresidenta tercera.

Si la respuesta de todos los miembros del consejo de gobierno de la AIE es positiva, en el caso de España se liberarán alrededor de 12 días ó 12 días y medio de reservas, según ha precisado la vicepresidenta, que ha indicado que las reservas actuales equivalen a 92 días de suministro.

De su lado, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha anunciado que el país liberará a partir del próximo 16 de marzo, por iniciativa propia, parte de sus reservas estratégicas de petróleo.

"Sin esperar una decisión oficial sobre la liberación de las reservas internacionales en cooperación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Japón ha decidido tomar la iniciativa en la liberación de sus reservas a partir del 16 de este mes para facilitar la oferta y la demanda en el mercado energético internacional", ha anunciado Takaichi, según recoge la cadena NHK.