Al menos 30 muertos en el sur de Etiopía en inundaciones causadas por fuertes lluvias

Adís Abeba, 11 mar (EFE).- Al menos treinta personas murieron en el sur de Etiopía como consecuencia de las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias, confirmaron las autoridades locales.

"En mi nombre y en nombre del Gobierno regional, expreso mi profundo pesar por la pérdida de treinta vidas a causa del deslizamiento de tierra y las inundaciones que se produjeron en las tierras altas de nuestra región (...) debido a las fuertes lluvias", señaló a última hora del martes en un mensaje en la red social Facebook el presidente de la región Sur de Etiopía, Tilahun Kebede.

Según detallaron las autoridades locales, la catástrofe afectó a varios distritos de la zona de Gamo y, en concreto, en el distrito de Bonke causó la muerte de una madre y sus dos hijos menores.

"Insto a la administración de la zona a que continúe con el apoyo que está brindando a las partes afectadas, mientras el gobierno regional brindará también todo el apoyo necesario", afirmó Tilahun.

"Dado que es temporada de lluvias y este tipo de desastres podrían volver a ocurrir, hago un llamamiento a las comunidades que viven en las tierras altas y las zonas propensas a inundaciones para que tomen las precauciones necesarias", añadió.

Las autoridades no precisaron el número de heridos a raíz de estos hechos.

Los deslizamientos de tierra y las inundaciones provocados por precipitaciones torrenciales son comunes en Etiopía, especialmente durante la temporada de lluvias (conocida como Kiremt), que suele comenzar en junio y extenderse hasta septiembre, si bien las lluvias empiezan antes, alrededor de marzo o abril, en el sur del país.

El sur de Etiopía ya fue escenario en julio de 2024 de catastróficos deslizamientos de tierra causados por las lluvias, en los que murieron al menos 257 personas, según confirmó entonces la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Etiopía y los otros países del Cuerno de África se han visto fuertemente golpeados en los últimos años por fenómenos climáticos extremos agravados por el cambio climático, como inundaciones o sequías, que han dejado miles de muertos en la región. EFE