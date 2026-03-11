AESEG destaca la fabricación de genéricos en España por su aportación sanitaria, social e industrial

El 90% de los medicamentos que figuran en la lista de medicamentos críticos confeccionada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) corresponden a medicamentos genéricos, subrayando así el lugar que ocupan estos productos en la garantía del suministro terapéutico en el continente. La secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), Elena Casaus, enfatizó este dato durante una reciente visita a la planta de fabricación y centro logístico de Teva en Zaragoza, utilizando este ejemplo para ilustrar el impacto que tiene la producción nacional de genéricos en la respuesta a las actuales políticas europeas orientadas a reforzar la disponibilidad de medicamentos esenciales.

De acuerdo con la información difundida por AESEG, la fabricación de medicamentos genéricos en España se traduce en una contribución no solo al ámbito sanitario, sino también a los sectores social e industrial. Según cifras sectoriales recogidas por la asociación, siete de cada diez medicamentos genéricos consumidos en España se producen dentro del mismo país, lo que posiciona a España como uno de los principales polos de fabricación de estos fármacos en Europa. La industria representa una fuente relevante de generación de empleo, ya que proporciona más de 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos, datos señalados por la propia AESEG.

La expansión de la fabricación de genéricos en territorio español también ha supuesto una inversión continua en el desarrollo de procesos productivos, tecnología y mejora de capacidades. Según AESEG, la industria de los medicamentos genéricos mantiene una actividad inversora estable que contribuye a modernizar infraestructuras, aumentar la eficiencia y permitir la incorporación de innovaciones en la manufactura, lo cual repercute en la calidad y disponibilidad de los tratamientos.

El medio sectorial también resaltó la presencia de empresas dedicadas al medicamento genérico en seis comunidades autónomas, un aspecto que, según la organización presidida por Elena Casaus, contribuye a una mayor descentralización de la actividad industrial y a la redistribución territorial del empleo. Esta diversificación geográfica se asocia directamente con la cobertura sanitaria y el acceso equitativo de la población a tratamientos esenciales.

Elena Casaus de AESEG apuntó, tras recorrer las instalaciones logísticas de Teva, que la fabricación nacional de estos medicamentos es fundamental para asegurar la continuidad de tratamientos en el sistema sanitario y para potenciar la resiliencia ante interrupciones o tensiones en la cadena de suministro internacional. “Estos medicamentos permiten tratar a más pacientes, generan empleo cualificado y contribuyen a que el sistema sanitario disponga de tratamientos esenciales de forma continuada”, declaró la representante de la organización, según consignó AESEG.

En relación al contexto europeo, el sector de los genéricos se encuentra en un momento donde las instituciones comunitarias impulsan medidas destinadas a reforzar la autonomía y la seguridad en el abastecimiento de fármacos considerados esenciales. Los medicamentos genéricos desempeñan un papel fundamental como alternativa terapéutica eficaz que puede amortiguar los posibles problemas de desabastecimiento, afirmaron desde AESEG. Por su peso en el mercado y la capacidad instalada en el país, España figura entre los países europeos mejor situados para responder a la demanda de estos productos, según la información compartida por la asociación.

De acuerdo con los datos proporcionados por AESEG, la manufactura de medicamentos genéricos no solo apoya la ampliación del acceso de los pacientes a tratamientos, al facilitar la cobertura de patologías prevalentes, sino que también refuerza la estabilidad del sistema sanitario y contribuye a la economía local y regional, gracias a la creación de empleo e inversión en tecnología y desarrollo industrial. Esta situación, como remarcaron distintos portavoces del sector recogidos en los últimos informes sectoriales, se convierte en un factor diferencial para la sostenibilidad y robustez de la atención sanitaria pública.

Desde AESEG señalaron que la importancia estratégica de los medicamentos genéricos radica tanto en su aportación a la seguridad del suministro como en la capacidad para aliviar la presión financiera del sistema de salud. Tal y como explicaron voceros de la entidad, la fabricación en el país garantiza tiempos de respuesta más ágiles y una menor dependencia de suministros externos, lo que permite actuar rápidamente ante picos de demanda o dificultades logísticas internacionales.

La información ofrecida recientemente por la asociación y referida por medios sectoriales apunta a un esfuerzo por parte de la industria para consolidar la infraestructura productiva y asegurar la distribución equilibrada en el territorio nacional, lo que refuerza la cobertura farmacéutica a nivel integral. La industria mantiene su actividad en seis comunidades autónomas, lo que facilita un acceso homogéneo a medicamentos esenciales y aporta valor industrial al tejido económico local, según informó AESEG.

La asociación insistió en que la contribución social e industrial de los medicamentos genéricos alcanza no solo a los trabajadores directos e indirectos, sino también a comunidades enteras beneficiadas por las actividades de la industria y por la garantía de acceso a terapias estratégicas. Estos elementos resultan especialmente valiosos en la coyuntura actual, en la que Europa emprende acciones coordinadas para hacer frente a la problemática del abastecimiento de medicamentos críticos y esenciales en los sistemas de salud.

Por último, de acuerdo con los últimos análisis sectoriales difundidos por AESEG, la fabricación nacional de genéricos proporciona una herramienta clave para anticipar y responder ante retos en la disponibilidad de fármacos, permitiendo abordar disrupciones en el suministro internacional y fortalecer la capacidad de respuesta nacional. Esta dinámica ha colocado a España en una posición destacada dentro de la industria europea del medicamento genérico, un aspecto en el que coinciden tanto responsables institucionales como representantes empresariales, recogió AESEG.