Una delegación de Vox, sin Abascal, asistirá a la toma de posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile

Los eurodiputados de Vox Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías asistirán mañana a la toma de posesión del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en representación del partido. El líder de Vox, Santiago Abascal, fue invitado personalmente por Kast, pero ha excusado su asistencia alegando que está inmerso en la campaña electoral de Castilla y León.

Durante su estancia en Chile, la delegación de Vox mantendrá una agenda de trabajo que incluirá diversas reuniones en el marco de la actividad de la Fundación Disenso y de la delegación en Europa para consolidar las alianzas surgidas en torno al Foro Madrid, según ha informado el partido. También participará en la agenda Eduardo Cader, director del Área Internacional de la Fundación Disenso y director de Foro Madrid.

La agenda se completará además con la proyección, este martes, del documental de María Corina Machado, en el contexto de una mesa redonda con organizaciones aliadas.

José Antonio Kast mantiene desde hace años una estrecha relación con Vox y con la Fundación Disenso, y fue uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid, iniciativa impulsada para articular una red de cooperación política en defensa de la libertad y la democracia en la Iberosfera. Ha participado en distintas ediciones de los Viva de Vox y se vio con Abascal a principios de febrero, en el marco de unas jornadas sobre libertad de expresión que se celebraron en el Parlamento Europeo.

