Un bombardeo en la ciudad iraní de Arak deja cinco muertos y un herido

Al menos cinco personas han muerto y otra ha resultado herida este martes a causa de un bombardeo que ha alcanzado una vivienda en la ciudad iraní de Arak, capital de la provincia de Markazi --al sur de Teherán--, en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha entrado en su undécima jornada.

El ataque ha tenido lugar en la madrugada de este martes, según ha recogido la agencia semioficial iraní ISNA, que no ha concretado la atribución de la autoría en ninguno de los dos países responsables de la campaña militar contra el país centroasiático.

Este bombardeo llega poco después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, haya afirmado que Estados Unidos e Israel "no tienen ningún objetivo" en su ofensiva en una entrevista en la que ha acusado a ambos de atacar áreas civiles, citando, entre otras, zonas residenciales.

