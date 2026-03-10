SATSE, CCOO, UGT y CSIF lamentan "tanto ruido externo y desinformación interesada" en torno al Estatuto Marco

Los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF, que acordaron con el Ministerio de Sanidad el texto del anteproyecto de ley del Estatuto Marco, han lamentado que se haya generado "tanto ruido externo y desinformación interesada" en torno a la normativa y han reclamado su aprobación en esta legislatura.

Así lo han señalado durante una asamblea informativa en el Hospital General Universitario de Toledo (Castilla-La Mancha), que han convocado para explicar al personal del centro el contenido del texto, pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros y posterior tramitación.

En esta reunión han participado la adjunta a la Secretaría de Acción Sindical de SATSE, Paloma Repila; la responsable del Área de Acción Sindical Pública de la FSS-CCOO, Lucía García; la secretaria general de Sanidad de UGT-Servicios Públicos, Begoña Ballell; y el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas.

Además de insistir en la importancia de que los trabajadores conozcan el texto frente al "ruido" y la "desinformación", han apuntado que los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados también deben hacerlo. Por ello, los sindicatos han iniciado reuniones y contacto con representantes de las formaciones, que continuarán en los próximos días.

En esta sentido, las organizaciones sindicales han subrayado que la tramitación parlamentaria debe ser ágil y constructiva, de forma que no se alargue más de lo necesario y pueda aprobarse en la actual legislatura. "El momento de cambiar las reglas generales del juego para mejorar las condiciones de trabajo del personal de la sanidad es ahora, no podemos esperar más", han destacado.

MEJORAS CONTEMPLADAS

Los representantes sindicales en la asamblea han detallado que, entre las mejoras contempladas en el anteproyecto, destaca la introducción de un nuevo modelo de clasificación profesional, al que deberá ir ligado un reconocimiento salarial adecuado acorde con el nivel de titulación y especialización, si es el caso.

También han apuntado al reconocimiento del derecho al acceso voluntario a la jubilación parcial y el inicio del procedimiento ante el Ministerio de Seguridad Social para posibilitar la jubilación voluntaria anticipada.

Asimismo, el texto recoge que los procesos de selección del personal estatutario fijo se realizarán, al menos, dos veces al año y deberán resolverse en un plazo máximo de 18 meses, lo que contribuirá de manera decisiva en la reducción de la temporalidad. También se promueve que la movilidad voluntaria se realice mediante el sistema de Concurso Abierto y Permanente (CAP) en todos los servicios de salud y con una periodicidad anual.

Otras mejoras significativas son la implantación de la jornada de 35 horas semanales en los servicios de salud que aún restan por hacerlo, para que en todo el país se disfrute de una misma jornada laboral anual, o el reconocimiento del "solape de jornada" como tiempo efectivo de trabajo en todas las comunidades autónomas.

Se establecen también sistemas de programación del trabajo y planificación anual y se recoge el derecho a conocer con antelación la cartelera de trabajo anual y a la exención de realización de turnos durante el periodo nocturno a mayores de 55 años sin merma retributiva, además de poder beneficiarse también de esta exención las profesionales embarazadas, en riesgo durante la lactancia y las reducciones de jornada por cuidado de hijos.

En cuanto a las guardias, el acuerdo de Estatuto Marco las limita a cinco al mes y a un máximo de 17 horas seguidas, eliminando la posibilidad de extenderlas a 24 horas, como ocurre en la actualidad, salvo por consentimiento voluntario.