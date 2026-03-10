Pep Guardiola: "Tenemos que ser nosotros mismos y no mirar demasiado las consecuencias"

El duelo en el banquillo entre Pep Guardiola y Álvaro Rodríguez representa un hito inédito en la carrera del técnico catalán, quien subrayó la relevancia de mantener su identidad como equipo ante el reto de enfrentarse al Real Madrid en la Champions League. Según informó Europa Press, Guardiola resaltó la necesidad de que el Manchester City conserve su esencia futbolística para afrontar con garantías la eliminatoria de octavos de final, donde destacó la peligrosidad y la competencia constantes del conjunto blanco.

En declaraciones previas al encuentro de ida en el estadio Santiago Bernabéu, reproducidas por Europa Press, Guardiola reconoció que no tiene relación personal con su homólogo en el banquillo del Real Madrid y que esta será la primera vez que ambos se encuentren dirigiendo en un duelo directo de Champions. “No hemos coincidido, los consejos se los doy a la gente que conozco, a los demás no soy quien. Con Álvaro no tengo relación", puntualizó el técnico del Manchester City, añadiendo que si bien ambos equipos se conocen bien y existen ajustes tácticos a realizar, no prevé grandes sorpresas durante el partido.

Respecto al rival, Guardiola recordó que el City derrotó al Real Madrid dirigido por Xabi Alonso en diciembre, pero advirtió que, aunque espera algunos aspectos similares en el planteamiento, cada entrenador aporta su propio estilo y el Real Madrid mantiene una competitividad constante al margen del técnico que lo dirija. Señaló, en diálogo con Europa Press, que las teorías en torno a los partidos muchas veces se ven condicionadas por lo que ocurre en el terreno de juego, y subrayó que el desenlace de los encuentros depende en última instancia de los futbolistas. “Por muchas teorías que hagamos, esto depende de los jugadores”, afirmó el entrenador, dejando claro además su respeto hacia la entidad madridista al declarar: “No seré yo quien menosprecie la entidad de este club”.

Guardiola también abordó el momento futbolístico de su equipo, indicando que la mejor referencia de cara a la eliminatoria es la versión que el Manchester City ha mostrado en los partidos recientes. Explicó que el conocimiento sobre el estado actual del Real Madrid se hará evidente el día del encuentro y subrayó la importancia de alcanzar el máximo nivel de exigencia para trasladar un resultado positivo al partido de vuelta ante su propia afición. "Me quiero agarrar a lo que somos nosotros en los últimos partidos. No me queda otra, lo de cómo están ellos lo veremos mañana, y pasará lo que tenga que pasar. Tenemos que estar a nuestro máximo nivel para llevar el cruce bien a nuestra gente", expresó, según consignó Europa Press.

Al referirse a jugadores concretos, el técnico del City analizó la amenaza que representa Vinícius Júnior, extremo del Real Madrid, quien en esta ocasión no contará con el apoyo en ataque del lesionado Kylian Mbappé. Guardiola recordó que anteriormente su defensa contaba con la velocidad y presencia de Kyle Walker para contrarrestar a Vinícius. Señaló que el objetivo colectivo será reducir la incidencia del brasileño en el juego y tratar de imponer el estilo propio del City para dificultar su participación. "Intentaremos estar juntos, coger la moto y correr para atrás, a veces por mucho que controles... Intentaremos imponer nuestro juego y que participe lo menos posible", apuntó, registrado por Europa Press.

Guardiola se refirió con humor al viaje realizado por Kylian Mbappé para consultar una segunda opinión médica sobre su lesión de rodilla, indicando que situaciones similares se producen en todos los clubes, incluido el suyo. “Según las informaciones, parece que no fue solo... En nuestro club también pasa, y creo que en todos”, manifestó, según publicó Europa Press.

La consistencia y la fidelidad a la propia identidad fueron otros de los temas que marcó Guardiola de cara a los desafíos de máxima exigencia. "Nunca se sabe lo que va a pasar, pero no pueden pasar cosas buenas si no eres quien eres. Le tienes que mirar a los ojos y decir, vamos a por ello. Ser como somos es la única intención cuando jugamos en grandes estadios", enfatizó el entrenador en la previa, según detalló Europa Press. Explicó que el equipo debe mantener una actitud proactiva, buscando atacar con rapidez para evitar caídas anímicas, minimizando los errores que pueden tener alto costo en torneos continentales y priorizando la recuperación rápida del balón, un aspecto definitorio de su filosofía de juego.

Según manifestó el propio Guardiola ante Europa Press, el entrenador insistió en que solo defendiendo el estilo propio se puede aspirar a pisar con fuerza en las rondas finales de la Champions League. “Tenemos que visualizar que podemos, demostrar que somos los mejores, de lo contrario, llegar a la final o las semifinal si no eres como eres es muy complicado. A veces juegas horrible y pasas, es suerte, tienes que tener la sensación de que te mereces estar ahí”, explicó.

Guardiola también compartió una reflexión sobre sus experiencias en anteriores clubes, admitiendo que durante su etapa en el Barcelona y el Bayern de Múnich también experimentó dificultades para expresar plenamente la esencia de sus equipos en los momentos clave. “Cuando fui al Bayern, lo mismo; tenemos que ser nosotros mismos y no mirar demasiado las consecuencias. Si te quedas fuera, no pasa nada; si pasa, que haya sido porque has sido quien tienes que ser”, declaró, según Europa Press.

Sobre el ambiente en grandes estadios como el Bernabéu, el técnico del Manchester City destacó ante Europa Press que el equipo debe dar el máximo porque llegar a esta instancia significa competir al más alto nivel europeo. “Cuando jugamos en Anfield, Old Trafford, el Camp Nou, hay que darlo todo. Siempre te intentarán distraer, pero es fútbol, y prefiero estar aquí, venir a este estadio, porque esto significa que estamos en la élite de Europa. Hace 12 o 13 años no estábamos aquí, es experiencia de cara al futuro, lo vamos a dejar todo, queremos seguir escribiendo nuestra historia”, aseguró Guardiola.

Las declaraciones del técnico catalán, reproducidas por Europa Press, ofrecen una visión precisa sobre la estrategia, el respeto por el rival y la exigencia propia frente a un Real Madrid que considera siempre peligroso en este tipo de duelos, independientemente de los cambios en sus entrenadores.